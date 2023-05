Nieuwe klap voor Dani Alves: Spaanse rechtbank legt ook tweede verzoek naast zich neer

Dani Alves blijft voorlopig vastzitten in Spanje. De Braziliaanse oud-verdediger van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain zit al sinds 20 januari van dit jaar gevangen omdat hij verdacht wordt van een verkrachting die eind 2022 in een nachtclub in Barcelona zou hebben plaatsgevonden.

De advocaten van Alves (40) hadden op 20 april voor de tweede keer een verzoek tot vrijlating van hun cliënt ingediend, die zijn onschuld in de zaak blijft volhouden. Dinsdag deed de rechtbank uitspraak en kreeg Alves opnieuw een teleurstelling te verwerken: het verzoek is afgewezen.

Artikel gaat verder onder video

Als reden voor de afwijzing noemt de onderzoeksrechter van het arrondissement van Barcelona onder meer "het hoge risico op onderduiken" dat bij Alves zou bestaan, gekoppeld aan "de hoge straf die hem in deze zaak kan worden opgelegd." Daarnaast wijs de rechtbank op het "overtuigende bewijs" dat zou bestaan voor de aanklachten en Alves' "enorme financiële middelen die hem in staat stellen om Spanje op elk moment te kunnen verlaten."

Ter verdediging hadden Alves' advocaten deze keer videobewijs ingediend waaruit zou blijken dat de strafbare feiten niet zouden hebben plaatsgevonden. De Brazilaan paste zijn verklaring gedurende het proces inmiddels een aantal keer aan, maar volgens zijn meest recente versie van de gebeurtenissen had hij wel degelijk seks met de vrouw. Dat zou echter met wederzijds goedvinden zijn gebeurd, aldus Alves.