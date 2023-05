Perez kan pijnlijke gedachte niet van zich afschudden na landstitel Feyenoord

Na de overwinning op Excelsior vorige week wist Feyenoord dat het nog maar drie punten nodig had om het kampioenschap definitief veilig te stellen. Spannend werd het niet meer, want de ploeg van trainer Arne Slot was zondagmiddag veel te sterk voor Go Ahead Eagles, won met 3-0 en heeft de landstitel dus binnen. Volgens Kenneth Pérez valt daar niets op af te dingen, al blijft de Deense analist wel kritisch.

Weinig volgers van de Eredivisie die bij aanvang van dit seizoen hadden durven te voorspellen dat de landstitel naar Feyenoord zou gaan. De Rotterdammers maakten vorig seizoen weliswaar al indruk door de finale van de UEFA Conference League te halen, maar zagen vervolgens in de zomer veel sterkhouders vertrekken naar het buitenland. De clubleiding én technische staf, onder aanvoering van Slot, slaagden er echter wederom in een sterke selectie samen te stellen. Feyenoord plaatste zich op een haar na voor de kwartfinales van de Europa League en is in eigen land op overtuigende wijze kampioen geworden.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Pérez is er geen twijfel over mogelijk dat Feyenoord de verdiende kampioen is. “Veel beter dan de rest”, zei de analist zondagavond bij ESPN. De voorsprong op achtervolgers PSV en Ajax is niet voor niks groot. Pérez blijft desondanks kritisch op de Rotterdammers. “Als ik heel kritisch mag zijn, dan hebben ze eigenlijk één prijs te weinig gewonnen.” Daarmee doelt hij op de KNVB Beker. De ploeg van Slot werd begin vorige maand in de halve finale uitgeschakeld door Ajax. De Amsterdammers wonnen met 2-1 in een wedstrijd die vooral de boeken inging door het incident met Davy Klaassen in de tweede helft.