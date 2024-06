Quincy Promes 'laat niets aan het toeval over' en zet opvallende stap

bereidt zich alvast voor op het nieuwe voetbalseizoen. De aanvaller is onder voorwaarden vrijgelaten en is nog altijd in de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl er een uitleveringsproces tegen hem loopt.

De Instagram-pagina @reality_fbi plaatst maandagmiddag een Story waarop te zien is dat Promes weer aan het trainen is. “Zo te zien wil Promes niets aan het toeval overlaten. Hoewel een mogelijke uitlevering naar Nederland nog boven zijn hoofd hangt, is hij zichzelf aan het klaarmaken voor het volgende seizoen. Hij traint bij @coachnic_ die zich specialiseert in explosiviteit.”

Op dit moment is Promes in Dubai onder voorwaarden op vrije voeten. De aanvaller werd begin dit jaar aangehouden nadat zijn chauffeur schade had veroorzaakt aan een huurauto. Vervolgens deed Nederland een verzoek tot uitlevering voor de oud-Ajacied, maar deze zaak is nog niet afgerond. In Nederland is Promes veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens cocaïnehandel en een celstraf van anderhalf jaar voor het steken van zijn neef.

Promes zelf lijkt er vertrouwen in te hebben dat hij niet zal worden uitgeleverd aan Nederland en volgend seizoen gewoon weer kan aansluiten bij Spartak Moskou. Bij die club staat hij sinds begin 2021 onder contract. Met de training wil hij volledig fit zijn, mocht hij weer terug mogen keren naar Rusland.

