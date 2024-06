NAC-verdediger Kemper belt tijdens finale: ‘Wilde niks met de wedstrijd te maken hebben’

Boy Kemper promoveerde zondagavond met NAC naar de Eredivisie. De linksback maakte het einde van de wedstrijd zelf alleen niet mee, want hij was aan de telefoon met voormalig ploeggenoot .

“We hadden natuurlijk te maken met een soort trauma dat ik nog altijd had”, begint Kempers tegen ESPN. De verdediger speelde twee jaar geleden nog bij ADO Den Haag toen in de finale van de play-offs voor promotie een voorsprong van drie goals werd weggegeven tegen Excelsior en er uiteindelijk geen promotie werd afgedwongen. “Tegen Emmen werd ik in de rust gewisseld, toen heb ik bewust nog een half uur uitgefietst binnen. Ik kan het gewoon niet aan die spanning, dat is echt niks voor mij.”

Artikel gaat verder onder video

Tegen Excelsior werd Kempers twintig minuten voor tijd gewisseld, waarna hij in de kleedkamer is gaan zitten. “Met mijn oren dicht, letterlijk”, zegt hij terwijl hij zijn vingers in zijn oren steekt. “Ik werd toevallig wel gebeld door Thomas Verheydt”, onthult hij. Verheydt speelde samen met Kempers bij ADO en is momenteel op vakantie op Curaçao. “Hij vroeg: ‘Wat gebeurt hier? Wat is dit met Excelsior?’ Hij belde mij en ik nam maar op. Ik dacht: dan gaat de tijd misschien sneller voorbij. Ik wilde absoluut niks met de wedstrijd te maken hebben, die tijd moest zo snel mogelijk voorbij.”

Later op de avond krijgt ESPN Verheydt ook aan de lijn. “Ik spreek Kemper al de hele week over de finale”, begint hij. “We hebben mooie momenten meegemaakt bij ADO en ook de finale gespeeld tegen Excelsior. Op een gegeven moment zag ik dat hij gewisseld werd, dus ik probeerde hem te bellen. Toevallig nam hij op in de kleedkamer. Hij bleef maar heen en weer lopen en hij had stress, dus ik moest hem er eventjes doorheen slepen.”

Thomas Verheydt belde met Boy Kemper tijdens de wedstrijd 😂



"Ik dacht: ik zal hem eens proberen te bellen. Hij had stress dus ik moest hem er even doorheen slepen." — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nooit meer kunstgras in de Eredivisie na degradatie Excelsior

Door de degradatie van Excelsior heeft geen enkele club volgend seizoen een plastic veld in de Eredivisie.