Memphis snapt tendens bij Nederlands elftal wel: 'Misschien een paar wedstrijden nodig'

heeft zelf veel vertrouwen in Oranje tijdens het komende EK, maar vindt het ook niet gek dat dat nog niet helemaal het geval is bij de hele selectie. Volgens de aanvaller moet je ook wat in het toernooi groeien, voordat je weet waar je ongeveer staat.

Dit seizoen kampte de aanvaller met meerdere spierblessures. Van de laatste is hij nog maar net hersteld, bij Atlético kwam Memphis sindsdien drie keer als invaller in het veld. Bondscoach Ronald Koeman schat hem fit genoeg in voor de eerste groepswedstrijd, maar is de aanvaller er ook in zijn hoofd klaar voor? "Die blessures doen wel iets mentaal", vertelt Memphis tegen De Telegraaf. "Het is vervelend geweest voor mij, maar ook voor mijn club. Ik heb ook de belangrijke wedstrijd in de Champions League gemist. Ik heb hard gewerkt om zo snel mogelijk weer aan te sluiten."

De situatie lijkt daarmee een beetje op de aanloop naar het WK in Qatar, toen Memphis ook net terugkeerde van een blessure. Maar: "Voor het WK had ik geen wedstrijden meer gespeeld en zat ik richting het toernooi nog in mijn revalidatie. Nu zat ik al in een ritme, raakte ik geblesseerd, maar ben ik door hard te revalideren weer fit geraakt en heb ik ook alweer wedstrijden met mijn club gespeeld, dus dat is wel een verschil." Memphis kijkt al uit naar de oefenwedstrijden van 6 en 10 juni. "Op de training voel ik me lekker en er komen twee wedstrijden aan waarin ik kan laten zien dat ik mijn ritme heb vastgehouden.”

Waar aanvoerder Virgil van Dijk zuinig was wat betreft zijn verwachtingen van Oranje de komende weken, is dat bij Memphis wel anders. "Ik sta altijd heel positief in het leven. Ook als team moet je dat zijn. Waarom zou je hierheen komen als je denkt dat je snel uitgeschakeld wordt? Het is aan ons om iedereen zover te krijgen, dat ze vertrouwen hebben dat we het goed gaan doen. Misschien heeft dat een wedstrijd of twee nodig. Voor nu is het vooral belangrijk dat we binnen de groep weten dat het goed zit, dat we elkaar vertrouwen in het veld. We kennen elkaar door en door en weten wat onze plussen en minnen zijn. We verwachten heel veel van elkaar.”

