Razendsnelle terugkeer in de maak? 'Ajax legt contact met Blind, ook Antwerp FC in de markt'

Daley Blind verruilde Ajax eind vorig jaar voor Bayern München, maar zijn avontuur in Duitsland is niet geworden waarop hij had gehoopt. Grote kans dat hij na dit seizoen opnieuw van werkgever wisselt. Aan interesse in ieder geval geen gebrek. Volgens De Telegraaf onderneemt niet alleen Antwerp FC een poging om Blind vast te leggen, maar heeft ook Ajax contact gezocht met de ervaren verdediger.

Blind keerde in de zomer van 2018 terug in Amsterdam en beleefde tijdens zijn tweede periode als Ajacied een aantal succesvolle jaren. De verdediger was een belangrijke kracht in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. Hoewel Blind in het laatste seizoen van Ten Hag als trainer van Ajax al aardig wat kritiek over zich heen kreeg, begon hij ook het huidige seizoen als basisspeler. Maar met het einde van de eerste seizoenshelft en de start van het WK in zicht, raakte Blind zijn plek kwijt. Niet alleen Owen Wijndal, maar ook Devyne Rensch kreeg van Alfred Schreuder de voorkeur op de linksbackpositie.

Artikel gaat verder onder video

De Oranje-international was niet te spreken over de ontstane situatie en stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Blind stuurde aan op een transfervrij vertrek uit Amsterdam. Ajax werkte mee aan een vertrek van de routinier, die tot verbazing van velen zijn handtekening zette onder een contract bij Bayern München. De Duitse grootmacht legde Blind tot het einde van dit seizoen vast. Onder Julian Nagelsmann maakte Blind nog wel wat minuten, maar sinds Thomas Tüchel aan het roer staat komt de Nederlander er niet meer aan te pas. Hij lijkt dus bezig aan zijn laatste weken in dienst van de Duitse koploper.

Als we De Telegraaf moeten geloven, heeft Ajax inmiddels een poging ondernomen om Blind terug te halen naar Amsterdam. De krant schrijft dat technisch manager Klaas-Jan Huntelaar aan Blind heeft gevraagd of hij openstaat voor een rentree in de Johan Cruijff ArenA. Dat is al opvallend genoeg, omdat Blind een paar maanden geleden nog transfervrij vertrok uit de hoofdstad. De Telegraaf meldt er niet bij of Blind een terugkeer ziet zitten, maar wel dat Ajax concurrentie heeft van Antwerp FC. Blind werd eind vorig jaar al in verband gebracht met een overstap naar de huidige lijstaanvoerder in België. Marc Overmars, technisch directeur bij Antwerp FC, zou onlangs een gesprek hebben gevoerd met Blind. De vleugelverdediger heeft volgens De Telegraaf aangegeven dat hij een overgang naar de Bosuil 'serieus overweegt'.