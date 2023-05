Real Madrid - Manchester City is ook de clash tussen Benzema en Haaland

In Santiago Bernabéu wordt dinsdagavond de eerste halve finale van de Champions League gespeeld. Met Real Madrid en Manchester City staan de belangrijkste kanshebbers voor de eindzege tegenover elkaar. Veel ogen zullen in Madrid gericht zijn op Karim Benzema en Erling Haaland, de misschien wel beste spitsen van dit moment. Samen met Jack's blikt FCUpdate.nl vooruit op deze clash.

Benzema bekroonde vorig jaar zijn carrière door gekozen te worden tot beste speler van de wereld. De winnaar van de Ballon d’Or leidde Real Madrid het afgelopen seizoen naar de Champions League-titel en is van plan dat binnenkort weer te doen. Waar hij vorig seizoen liefst vijftien doelpunten maakte in het belangrijkste Europese clubtoernooi, staat de teller nu op vier goals in acht wedstrijden. Benzema is desalniettemin van onschatbare waarde voor de Madrilenen.

Datzelfde geldt voor Erling Haaland in het shirt van Manchester City. De Noorse spits breekt in zijn debuutseizoen in Engelse dienst het ene na het andere record. In de Premier League staat hij met nog een paar wedstrijden te gaan op 35 goals. De topscorerstitel in de Champions League heeft hij ook bijna binnen. De teller staat op twaalf doelpunten. Mohamed Salah (8) en Kylian Mbappé (7) zijn de nummers twee en drie van de topscorerslijst, maar zij zijn met hun clubs al uitgeschakeld.

Real Madrid hoopt zichzelf dinsdagavond een goede uitgangspositie voor de return in Engeland te verschaffen. Benzema is een van de spelers die de Madrileense kar moet trekken.

