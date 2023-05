Hier bekijk je de mogelijke kampioenswedstrijd van Napoli

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 4 mei.

Wedstrijden

Udinese - Napoli (20.45 uur)

Het had zomaar gekund dat Napoli vanavond als kampioen had aangetreden tegen Udinese. Bij puntenverlies van Lazio tegen Sassuolo was de club uit Napels woensdagavond zonder te spelen kampioen geworden. De club uit Rome maakte voor eigen publiek echter geen fout (2-0), waardoor Napoli op eigen kracht de titel moet veiligstellen. Wordt er vanavond gewonnen van Udinese, dan eerste de eerste Napolitaanse Scudetto sinds 1990 een feit.



Brighton & Hove Albion - Manchester United (21.00 uur)

Voor de tweede keer nog geen twee weken staat Erik ten Hag vanavond tegenover stuntploeg Brighton. The Seagulls waren op de eerste speeldag van het seizoen nog verrassend de sterkste op Old Trafford, waar het onder toenmalig trainer Graham Potter met 1-2 te sterk was tijdens het Premier League-debuut van de Nederlandse trainer. Op 23 april dreef Brighton, inmiddels onder Roberto De Zerbi, United opnieuw tot het uiterste. In de halve finale van de FA Cup stond het na 120 minuten nog steeds 0-0, waarna de ploeg van Ten Hag de strafschoppen beter nam. Vanavond kan Ten Hag met een overwinning goede zaken doen in de strijd om een ticket voor de Champions League. Ook Brighton heeft echter nog iets om voor te spelen: bij winst staat de ploeg maar twee verliespunten achter de huidige vierde plaats van The Red Devils en doet het sowieso goede zaken in de strijd om kwalificatie voor de Europa League.

Voetbal op tv

19.30 uur: Sevilla - Espanyol, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in La Liga

20.45 uur: Udinese - Napoli, Ziggo Sport Docu / Ziggo Sport Select - live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: Brighton & Hove Albion - Manchester United, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

22.00 uur: Athletic Bilbao - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga