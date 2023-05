PSV wil kampioenswedstrijd van Feyenoord uitstellen: Ajax en AZ strijden om plek drie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 6 mei.

Specials

Transferweekje

Nog een paar maanden en de zomerse transferwindow gaat open. Hoewel het seizoen nog niet voorbij is, zijn de clubs al bezig met het samenstellen van de selectie voor het volgende voetbaljaar. Wat staat ons binnenkort te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Manchester City - Leeds United (16.00 uur)

Waar Arsenal lange tijd op pole position lag om kampioen van Engeland te worden, is Manchester City nu titelkandidaat nummer één. De ploeg van Pep Guardiola kan de voorsprong op de Londense concurrent vanavond vergroten naar vier punten. Leeds United zal zich kranig weren in het Etihad Stadium, want The Whites zijn allesbehalve zeker van handhaving in de Premier League.

Sparta Rotterdam - PSV (18.45 uur)

PSV moet een kleine week na het winnen van de KNVB Beker weer aan de bak. Op bezoek bij Sparta Rotterdam kan de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de volgende stap richting het ticket voor de voorrondes van de Champions League zetten. Met een beetje geluk is de Eindhovense voorsprong op Ajax na vanavond zelfs zes puntem.

SC Cambuur - FC Utrecht (20.00 uur)

Het moet heel gek lopen wil SC Cambuur zich nog handhaven in de Eredivisie. Wordt er vanavond niet gewonnen van FC Utrecht, dan valt het doek definitief. Voor de bezoekers uit de Domstad zit het seizoen er voorlopig nog niet op. De kans is groot dat zij zich plaatsen voor de play-offs en om een ticket voor Europees voetbal gaan strijden.

Ajax - AZ (21.00 uur)

Wil Ajax het seizoen nog enigszins redden, dan zal het in de Eredivisie op de tweede plaats moeten eindigen. Het drama wordt compleet als de Amsterdammers de derde plek zelfs kwijtraken. De ploeg van trainer John Heitinga heeft op dit moment twee punten meer dan de tegenstander van vanavond. Bij een nederlaag dreigt Ajax in de Conference League terecht te komen.

Voetbal op tv

15.00 uur: AC Milan - Lazio, Ziggo Sport Select - live verslag van de Serie A-wedstrijd

15.30 uur: SC Freiburg - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: FC Augsburg - Union Berlin, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: Hertha BSC - VfB Stuttgart, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

16.00 uur: Manchester City - Leeds United, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Tottenham Hotspur - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: AFC Bournemouth - Chelsea, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Aston Villa, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

17.00 uur: OGC Nice - Stade Rennais, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

18.00 uur: AS Roma - Internazionale, Ziggo Sport Select - live verslag van de Serie A-wedstrijd

18.15 uur: Club Brugge - Union Sint-Gillis, Ziggo Sport Docu - live verslag van de Pro League-wedstrijd

18.30 uur: Liverpool - Brentford, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

18.30 uur: Werder Bremen - Bayern München, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

18.45 uur: Sparta Rotterdam - PSV, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

19.00 uur: Stade Reims - Lille OSC, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

20.00 uur: NEC - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

20.00 uur: SC Cambuur - FC Utrecht, ESPN 3 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

21.00 uur: Ajax - AZ, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

21.00 uur: Lens - Olympique Marseille, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

21.30 uur: Benfica - Sporting Braga, Ziggo Sport Docu - live verslag van de Primeira Liga-wedstrijd

22.00 uur: Real Madrid - Osasuna, Ziggo Sport Select - live verslag van de LaLiga-wedstrijd