Voetbalgekte in Napels zet door

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 5 mei.

Nieuws

Feest in Napels

Na het kampioenschap door de remise tegen Udinese is het groot feest in Italië. In de stad Napels gaat het helemaal los, maar ook in de rest van het land (Turijn, Milaan en Parma) wordt feest gevierd door de fans van I Partenopei. Dit weekend komt de formatie van Luciano Spalletti weer in actie, maar de komende dagen zullen toch vooral in het teken staan van het titelfeest. De spelers komen vandaag (vrijdag) in elk geval aan in de stad.

Wedstrijden

RKC Waalwijk - FC Volendam (20.00 uur)

De slotfase van de Eredivisie is begonnen en dat betekent dat de beslissingen gaan vallen. In het Mandemakers Stadion staat er vanavond in ieder geval nog veel op het spel. RKC Waalwijk wil graag naar de play-offs om Europees voetbal en heeft dan drie punten nodig. De ploeg van trainer Joseph Oosting staan momenteel negende en moeten naar plek acht. FC Volendam moet op zijn beurt nog naar beneden kijken. Het verschil met plaats zestien, die nacompetitie betekent, is slechts twee punten. De ene wil nacompetitie halen, de ander ontlopen.

FC Dordrecht - Heracles Almelo (20.00 uur)

De twee directe promovendi van de Keuken Kampioen Divisie zijn inmiddels bekend. Heracles Almelo is een van die twee, maar wil graag nog met het kampioenschap aan de haal gaan. De ploeg van trainer John Lammers staat drie punten achter koploper PEC Zwolle en wil de druk opvoeren. Dan moet er wel gewonnen worden op bezoek bij FC Dordrecht, de huidige nummer zeventien van de ranglijst. PEC komt aanstaande maandag pas in actie als er een uitwedstrijd tegen Jong PSV wacht.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (20.00 uur)

Het Nederlands getinte Bayer Leverkusen hoopt stiekem nog op een ticket voor de Champions League. Dan is de opdracht voor de club simpel: er moet vier keer gewonnen worden in de Bundesliga. De ploeg van Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah begint die zware klus met een thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln. Vier wedstrijden voor het einde staat Leverkusen wel acht punten achter de top vier van de ranglijst. De Europa League of Conference League lijkt dus realistischer.

Voetbal op tv

18.30 uur Hamburger SV - SC Paderborn 07, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

18.30 uur Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

20.00 uur RKC Waalwijk - FC Volendam, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

20.00 uur FC Dordrecht - Heracles Almelo, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur Voetbal op Vrijdag, ESPN - schakelprogramma met alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

20.30 uur Bayer Leverkusen - 1. FC Köln, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

20.30 uur FSV Mainz 05 - Schalke 04, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga