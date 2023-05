Valentijn Driessen haalt uit naar Danny Makkelie: 'Hij stond erbij en keek ernaar'

Valentijn Driessen vindt dat Danny Makkelie een fout heeft gemaakt door Edson Álvarez niet te bestraffen voor zijn kopstootbeweging richting Sam Beukema. De vreemde actie van de Mexicaan vond plaats in de slotfase van de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-0).

Álvarez ontsnapte aan een kaart en werd alleen vermanend toegesproken door Makkelie, de scheidsrechter van dienst. "De Mexicaan raakte geen bal bij Ajax-AZ, maar vond het wel nodig om tegenstander Sam Beukema een kopstoot te geven. En Makkelie stond erbij, keek ernaar en volstond met een vermaning", beschrijft Driessen de situatie in zijn column in De Telegraaf.

Makkelie had volgens Driessen 'stevig' moeten optreden door Álvarez op de bon te slingeren. "In plaats van zich te verschuilen achter de zogenaamde heilige UEFA-regels dat zo’n overtreding met intensiteit moet worden begaan alvorens met een kaart bestraft te kunnen worden."

Dat Álvarez wegkwam zonder kaart, zorgde zaterdagavond voor verbaasde reacties. Onder meer oud-scheidsrechter Mario van der Ende uitte zijn onbegrip. "VAR al naar huis toe?", vroeg hij zich af op Twitter.

Alle spelers vandaag geleerd van hét idiote gedrag! Behalve weer 2 ajacieden! Gefrustreerde #Bergwijn! En #Alvarez had hiervoor rood moeten hebben! #ajaaz #ajaxaz pic.twitter.com/CbAgVy6CFy — Jordan Michielse (@JordanMichielse) May 6, 2023

In de FCUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is, ging het ook over het incident met Álvarez.