Van der Gijp reageert op geruchten over overmatig drankgebruik

René van der Gijp heeft gereageerd op de geruchten over zijn drankgebruik. Volgens de analist van Vandaag Inside is er geen sprake van een zorgwekkend probleem.

"Nee, haha. Dat valt wel mee, haha. Nee, dat valt wel mee. Daar heb ik geen last van", maakt Van der Gijp duidelijk in een interview met De Telegraaf. De voormalig aanvaller drinkt doorgaans wijn tijdens de uitzendingen, maar niet daarvoor. Hij reageert op recente uitspraken van Marcel van Roosmalen en Harry Mens. "Nee, niet voor de uitzending. Aan tafel. Ik kan niet aan de wijn zitten voor de uitzending, want ik moet de make-up in en dan ga ik aan tafel zitten. Dan drink ik geen wijn."

Van Roosmalen blikte maandag in zijn podcast Weer een dag terug op een uitzending van Vandaag Inside waar hij te gast was. Hij raakte in die uitzending verwikkeld in een woordenwisseling met Van der Gijp en was daar na afloop boos over. "De redacteuren waren het allemaal met me eens. Ze zeiden: 'René is misschien wat chagrijnig, einde seizoen, hij heeft misschien een paar witte wijn op.' Of zijn vriendin heeft gezegd dat hij wat harder erin moet gaan."

Harry Mens begon in twee recente uitzendingen van Business Class ook plots over de drinkgewoonten van Van der Gijp. Beide keren was Genee te gast. De eerste keer gaf Mens' vaste wijnkenner Wietze Snaak hem een fles wijn mee voor zijn Vandaag Inside-collega's, de tweede keer niet. "We kunnen niet aan de gang blijven natuurlijk met die Gijp", zei Mens. "Hij schijnt niet zo veel te drinken, toch, die Gijp?" Genee antwoordde: "Wat zit je nou suggestieve vragen steeds aan mij te stellen! Nee, René houdt absoluut van een wijntje, dus de vorige keer was hij er heel blij mee."