Van Roosmalen: 'Die zin maakte Genee woedend, na afloop schreeuwde hij tegen mij'

Het is de vraag of we Marcel van Roosmalen binnenkort terugzien bij Vandaag Inside. In de uitzending van vrijdag hing een gespannen sfeer, toen René van der Gijp in discussie ging met de schrijver. Maandag blikt Van Roosmalen samen met Gijs Groenteman terug op die uitzending in hun gezamenlijke podcast Weer een dag.

Van Roosmalen maakt komende zomer samen met Groenteman een talkshow op het tijdslot van Vandaag Inside. Onlangs werd Groenteman door Vandaag Inside-tafelgast Özcan Akyol bij wijze van grap 'Groenteboer' genoemd en Van Roosmalen liet vervolgens privé aan presentator Wilfred Genee weten dat die grap niet echt te kunnen waarderen. Daar reageerde Van der Gijp vrijdag weer op, door te stellen dat Van Roosmalen en Groenteman niet moeten klagen; zij nemen immers geregeld ook anderen op de hak.

"Ik moest graven in mijn geheugen. Wanneer heb ik dat in godsnaam gezegd? In ieder geval niet die dag", zegt Van Roosmalen, die ontkent dat hij de tafelgasten verzocht om Groenteman voortaan bij zijn naam te noemen. "Alsof ik Wilfred Genee, een man met wie ik amper spreek, apart neem om te zeggen: 'Wil jij Gijs Groenteman alsjeblieft geen Gijs Groenteboer meer noemen, daar kunnen wij heel slecht tegen."

"De laatste keer dat ik er zat, zat ik met Sander Schimmelpenninck in de uitzending. Ze blikten die Sander helemaal in. Na afloop was Wilfred woedend op alles en iedereen, specifiek op mij. Toen ik ooit een columnist was in De Oranjezomer, terwijl hij privé en zakelijk onder vuur lag, heb ik vanuit een bungalowhuisje, waar reclame voor gemaakt moest worden, gezegd: dit is het huisje van de familie Genee."

"Die zin heeft bij hem een toorn van woede opgewekt, die column is uit de uitzending gehaald en nooit uitgezonden. Sindsdien hebben we een soort haatverhouding. Elke keer als hij mij ziet, triggert het iets in hem. Na afloop van die uitzending stond hij ook tegen me te schreeuwen dat ik me niet moest aanstellen dat mijn kinderen worden bedreigd. 'Jij houdt helemaal geen rekening met andermans kinderen!', zo ging het. In dat gesprek, dat al lang geen gesprek meer was, werd er door iemand van de productie gezegd: 'Gaan jullie anders even tussen de decorstukken staan, want het wordt zo gênant'."

In die woordenwisseling zou Genee hebben gezegd dat de heren aan tafel 'wel humor' hebben. "En ik vind het bijvoorbeeld heel leuk dat Eus (Özcan Akyol, red.) Gijs Groenteman Gijs Groenteboer noemt", citeert Van Roosmalen Genee. "Toen zei ik: ik kan me voorstellen dat je een naamgrapje leuk vindt, maar om die twintig keer te herhalen, vind ik niet echt het toppunt van humor. Dat is wat er gebeurd is. We hebben het over een paar maanden geleden. Blijkbaar heeft Van der Gijp opgevangen dat ik het niet zo leuk vond dat jij Gijs Groenteboer genoemd wordt."

"Dat werd mij dus schreeuwend duidelijk gemaakt daar aan de tafel, terwijl ik niet eens wist waar het over ging. Dat is zo vreemd. Als je wordt aangevallen a, met een leugen, en b, dat je denkt: waar gáát dit over? Dan is het commercial break en komt er een directeur van Talpa naar je toe, die in je oor zegt: dat boek van jou, dat gaat een bestseller worden. Ik dacht: wat is dit voor wereld waarin ik ben beland? Bij de tweede commercial break zei hij: kijk eens achterom, dit wordt jouw studio. Ik dacht: wat is dit voor idioot?"

Na de uitzending van vrijdag ging Van Roosmalen in gesprek met Van der Gijp. "Ik loop die kleedkamer binnen. Hij zegt: mooie uitzending toch? Leuk toch, boekie? Ik zeg: ik vind het echt belachelijk hoe jij deed. Daar kan hij helemaal niet mee omgaan. Dan zie je die ogen wegdraaien en dan zegt hij: die is niet goed, die is niet goed!'" Ook trof hij Genee achter de schermen. "Wilfred steekt zijn handen in de lucht van: heb ik het nou weer gedaan?"

"Nou, jij bent toch de leider van deze talkshow?", antwoordde Van Roosmalen. Hij noemt Genee een 'idioot van een spelleider' en 'de grootste idioot van de drie'. "Het is zoiets geks als je dat meemaakt. Je voelt je gewoon aangerand op die kruk. Je kunt ook nergens heen." Van Roosmalen mocht in de uitzending nog wel twee reportages voorlezen uit zijn boek Totaal. "Ik had ze dat boek naar de kop moeten slingeren. Ik was er helemaal klaar mee."

Overigens maakt Groenteman duidelijk dat hij geen problemen heeft met de bijnaam Groenteboer. "Ik wil hierbij even een officiële verklaring uitgeven, dat ik het niet grappig vind, maar ook niet erg als mensen mij Groenteboer noemen. Mensen mogen mij Grijs Groenteboer noemen zoveel als ze willen. Ik vind het niet grappig."

