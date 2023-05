Wilfred Genee doet alsof hij moet huilen: 'We hebben bijna gevochten'

Wilfred Genee reageert cynisch op de uitspraken van Marcel van Roosmalen over hun ruzie. Maandag vertelde Van Roosmalen in zijn podcast dat Genee in het verleden tegen hem uitviel na een uitzending van Vandaag Inside; vrijdag hing een gespannen sfeer in de uitzending toen Van Roosmalen te gast was.

Genee reageerde voor de camera van Shownieuws en deed alsof hij emotioneel was, om vervolgens te verzinnen hoe het daadwerkelijk zou zijn gegaan. "Ik kreeg een klein stukje mee inderdaad, ja. Heftig hè… Ja, ik kan nu weer zo boos worden als van de week, maar dat moet ik misschien niet doen. Hij had misschien beter het hele verhaal kunnen vertellen, dat was nog veel erger. We hebben bijna gevochten, op een gegeven moment viel Marcel op de grond, begon hij te huilen en riep hij: 'Gijs, kom me nou helpen! Iedereen heeft z'n eigen beleving. Volwassen mensen, wat zijn we aan het doen?", zei Genee op serieuzere toon.

Van Roosmalen maakt komende zomer samen met schrijver Gijs Groenteman een talkshow op het tijdslot van Vandaag Inside. Onlangs werd Groenteman door Vandaag Inside-tafelgast Özcan Akyol bij wijze van grap 'Groenteboer' genoemd en Van Roosmalen liet vervolgens privé aan presentator Wilfred Genee weten dat die grap niet echt te kunnen waarderen. Daar reageerde Van der Gijp vrijdag weer op, door te stellen dat Van Roosmalen en Groenteman niet moeten klagen; zij nemen immers geregeld ook anderen op de hak.

"Ja, Groenteboer, het is niet dat ik mezelf op de dijen sla van het lachen, maar ik ben ook niet de grootste humorist van dit land", reageert Johan Derksen. Van der Gijp erkent dat hij 'een beetje geïrriteerd' was. "Dat gebeurt me bijna nooit, maar nu wel."

