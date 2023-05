Wát een assist: vermeend Ajax-target geeft andermaal zijn visitekaartje af

Wil Ajax deze zomer daadwerkelijk werk maken van de komst van Arda Güler, dan lijkt het niet al te lang meer te moeten wachten. De Amsterdammers worden vooral door Turkse media nadrukkelijk in verband gebracht met het aantrekken van Güler, de achttienjarige aanvallende middenvelder die dit seizoen furore maakt bij Fenerbahçe. Güler heeft dinsdagavond nog maar eens zijn visitekaartje afgegeven. Met een ragfijne assist op Enner Valencia had hij een groot aandeel in de vroege voorsprong voor zijn club in de thuiswedstrijd tegen Antalyaspor.

Zo dan! Het is al 𝐑𝐀𝐀𝐊! 🤯

Enner Valencia heeft binnen twee minuten al doelpunt #𝟐𝟗 in het netje liggen: 1-0 Fenerbahçe 👏#ZiggoSport #SüiperLig #FBvANT pic.twitter.com/AkaatchLBe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 30, 2023