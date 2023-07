Ajax beloont Godts voor doorbraak: Belg nu twee jaar langer onder contract

Ajax heeft het contract van de achttienjarige Mika Godts opengebroken en verlengd tot medio 2027. De Belg brak aan het eind van het afgelopen seizoen voorzichtig door in de hoofdmacht van de Amsterdammers en lag tot vandaag nog vast tot medio 2025, maar daar zijn nu dus twee extra seizoenen aan vastgeplakt.

Afgelopen winter plukten de Amsterdammers Godts weg bij Jong Genk in zijn geboorteland België. In eerste instantie sloot de buitenspeler annex middenvelder aan bij Jong Ajax, waarvoor hij in de Keuken Kampioen Divisie tot elf wedstrijden (drie goals) wist te komen. Op 9 april volgde zijn debuut in de hoofdmacht in het thuisduel met Fortuna Sittard. Twee minuten voor tijd mocht hij als invaller voor Dusan Tadic zijn eerste minuten in de Johan Cruijff Arena maken, de 4-0 eindstand was op dat moment al bereikt.

Daarna moest Godts drie weken wachten op zijn volgende speelminuten in het eerste elftal, maar dat bleek het wachten uiteindelijk waard. In de bekerfinale tegen PSV kwam hij kort voor het einde van de tweede verlenging in het veld voor Steven Bergwijn. Gescoord werd er echter niet meer in De Kuip, waardoor de eindstrijd op een strafschoppenserie uitdraaide. Godts maakte vervolgens indruk door zijn inzet vanaf elf meter kalm achter PSV-doelman Joël Drommel te schieten. Het bleek echter niet voldoende voor de bekerwinst; door missers van Brian Brobbey, Jurriën Timber én Edson Álvarez ging de prijs alsnog naar Eindhoven.

Toenmalig Ajax-trainer John Heitinga gunde Godts vervolgens ook korte invalbeurten in de competitieduels met FC Groningen (2-3 winst) en FC Utrecht (3-1 winst). Komend seizoen mag de jonge Belg proberen de nieuwe trainer Maurice Steijn te overtuigen van zijn kwaliteiten. De jeugdinternational zal zich ongetwijfeld een debuut als basisspeler ten doel hebben gesteld voor volgend seizoen.