Ajax maakt gebruik van clausule in contract van Maurice Steijn bij Sparta

Maurice Steijn wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo verzekert RTV Rijnmond. De Amsterdammers maken gebruik van een clausule in het contract van het contract van de 49-jarige oefenmeester, die voor een gelimiteerde transfersom op te halen is bij Sparta Rotterdam.

Eerder werd al gemeld dat Steijn en Ajax een (mondeling) akkoord hebben bereikt over een contract voor drie seizoenen. Nu de Amsterdammers bereid zijn de gelimiteerde transfersom op tafel te leggen, lijkt niets een overgang meer in de weg te staan. Het is niet bekend welk bedrag Ajax voor de komst van Steijn moet betalen.

Artikel gaat verder onder video

Kjetil Knutsen was tot zondag de belangrijkste kandidaat om John Heitinga op te volgen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax schakelde nadat de onderhandelingen stukliepen door naar Steijn, die het afgelopen seizoen Sparta Rotterdam naar de zesde plaats en finale van de play-offs om een Europees ticket loodste.

Ervaring in de top heeft Steijn nog niet. Als trainer was de Hagenaar werkzaam bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda en Sparta Rotterdam. Het ligt in de lijn der verwachting dat Ajax de komst van Steijns spoedig afrondt. Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zijn in beeld als zijn assistenten.