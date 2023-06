FC Barcelona heeft beet en zet gigantische afkoopsom in contract van aanwinst İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan vervolgt zijn loopbaan definitief in het shirt van FC Barcelona. De 32-jarige middenvelder komt transfervrij over van Manchester City en heeft voor twee seizoenen getekend in het Camp Nou. Barcelona heeft een gigantische afkoopsom in het contract van de aanwinst gezet.

De routinier heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2025. Er ligt een optie om nog een jaar langer met elkaar door te gaan. De afkoopsom in het contract van Gündoğan bedraagt liefst 400 miljoen euro. Pep Guardiola had zijn ervaren kracht graag langer in Manchester gehouden, maar Gündoğan kiest voor een nieuw avontuur. Er was ook belangstelling van Arsenal.

Gündoğan stond in totaal zeven seizoenen onder contract bij City, waarmee hij succesvolle jaren kende. De international van Duitsland werd vijf keer landskampioen en won afgelopen seizoen de Champions League. Ook de FA Cup (2x), League Cup (4x) en Community Shield (2x) staan op zijn erelijst. Eerder speelde Gündoğan in zijn geboorteland voor VfL Bochum, 1. FC Nürnberg en Borussia Dortmund.