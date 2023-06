Henk ten Cate geeft reden waarom Maurice Steijn juiste keuze is voor Ajax: 'Het is een Nederlander'

Henk ten Cate denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De oud-oefenmeester van de Amsterdammers vindt het met name belangrijk dat er een Nederlander voor de groep blijft staan bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen. Dat vertelt hij in gesprek met ESPN.

Ten Cate twijfelt geen moment als hij de vraag krijgt of Ajax de goede keuze heeft gemaakt om Steijn aan te stellen. “Ik denk dat het een goede keuze is, omdat het een Nederlander is. Ik vind dat we vooral moeten betrachten om Nederlandse trainers bij de Nederlandse topclubs te houden”, begint de 68-jarige Amsterdammer. “Dat is goed voor de uitstraling van de trainers in Nederland. Ik denk ook zeker dat we de Hollandse school niet moeten verlaten”, gaat Ten Cate verder.

“Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er trainers zijn die op de Nederlandse manier opleiden en teams laten voetballen. Daar is Nederland groot mee geworden en daar moeten mee doorgaan, maar ze moeten wel innoveren”, stelt de oud-oefenmeester van onder meer Ajax, Sparta en Vitesse, die niet snapte waarom mensen bij voorbaat al kritiek leverden op het beleid van de Amsterdammers. “Je kunt kritiek pas leveren op het moment dat het niet goed gaat. Geef de beste man eerst de kans.”

Trainerschap bij Sparta

Tot slot werd Ten Cate geconfronteerd over het feit dat Sparta nog altijd geen nieuwe trainer heeft aangesteld voor het nieuwe seizoen. De vraag was of hij nog interesse heeft in deze job. “Het is mooi geweest voor mij. Ik mag, en daar ben ik heel erg blij mee, Aron Winter assisteren bij Suriname. Dat doe ik heel erg graag, en dat wordt het laatste wat ik nog ga doen in de voetballerij”, besluit Ten Cate.