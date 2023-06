Kabinet overweegt alcoholverbod in sportkantines

Het is niet uitgesloten dat de verkoop van alcohol in de sportkantines op middellange termijn volledig aan banden wordt gelegd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) wil Nederland op een ‘alcoholslot’ krijgen en alcoholbeperkende maatregelen invoeren. Het schrappen van een biertje in de kantine behoort daarbij tot de opties.

Dat meldt De Telegraaf op basis van Haagse bronnen. Het beleid komt voort uit het preventieakkoord, waarbij het kabinet overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik wil aanpakken. Nadat eerst het roken hard werd aangepakt door het kabinet, gaat het ditmaal kijken naar de mogelijkheid om op te treden tegen alcohol.

Daarbij wordt er dus serieus overwogen om de kantines van sportverenigingen volledig droog te leggen. Maar ook voor supermarkten kan mogelijk een ban worden opgelegd als het gaat om de verkoop van wijn of speciaalbier. Hoewel een deel van de Haagse bronnen het nog veel te drastisch vindt, is Van Ooijen wel hard bezig met het ontmoedigen van alcoholgebruik.

“Volgens ingewijden draait het om zaken als het verbieden van alle alcoholische dranken in sportkantines, een verbod op het verkopen van speciaalbier en wijn in supermarkten, geen alcoholmarketing meer in de sport (dus ook niet meer voor 0.0 bier) en het ophogen van de accijns op alcoholhoudende dranken met wel vijftig procent”, schrijft de ochtendkrant.

Het doel is om het aantal jongeren onder de achttien jaar dat geen alcohol drinkt te laten groeien en ook het zwaar alcoholgebruik onder volwassenen te beperken. Er zijn nog geen knopen doorgehakt, benadrukt de CU-bewindsman, maar na de zomer moet het eerste pakket aan maatregelen worden gepresenteerd.