Oud-doelman krijgt 'rillingen' van Feyenoord-assistent Marino Pusic en noemt Gertjan Verbeek slechtste trainer

Nick Hengelman bracht onlangs het boek Schaakmat uit, en daarin zijn een aantal opvallende dingen te lezen. De oud-doelman van onder meer Ajax, FC Twente, TOP Oss en Achilles’29 bleef vaak onder de radar, maar heeft wel degelijk wat bijzondere momenten meegemaakt. Op een gegeven moment gaat het over Marino Pusic en Gertjan Verbeek, en over deze twee trainers heeft Hengelman weinig positieve woorden over.

In eerste instantie noemt Hengelman Marino Pusic de ‘naarste man waar hij ooit mee samengewerkt heeft’. “Altijd als ik hem zie, krijg ik weer rillingen”, vertelt de oud-goalie tegen Tubantia, om vervolgens geen toelichting te geven. “Nee, hij was niet de slechtste trainer. Dat was Gertjan Verbeek. Althans, de slechtste voor Twente”, gaat Hengelman verder.

“Ik vond hem redelijk fair in zijn benadering, maar zijn blik was op dat moment niet goed voor Twente. Alles was A was, moest bij hem Z zijn of andersom. Ik kom Verbeek nog regelmatig tegen en hij onderkent dat zelf ook. Daarom staat het ook in het boek”, zegt Hengelman. De inmiddels 33-jarige gestopte sluitpost droomde er zijn hele leven van om wedstrijden te spelen voor Twente, maar daar kwam het nooit van.

Hengelman kwam een aantal seizoenen uit voor Ajax, en ook daarover had hij enkele verhalen. Hij deed onder meer een boekje open over een situatie met Edwin van der Sar. De toenmalig algemeen directeur van Ajax zou de doelman hebben geblokkeerd nadat hij zijn ontslagbrief deelde op Instagram.