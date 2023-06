Oud-Ajax-keeper doet opmerkelijk verhaal over ontslagbrief uit de boeken: 'Van der Sar blokkeerde meteen mijn nummer'

Nick Hengelman is een relatief onbekende naam in de voetbalwereld. Als doelman kende hij desondanks een vrij opmerkelijke carrière, waarna hij besloot om een boek uit te brengen waarin hij de meest turbulente gebeurtenissen op een rijtje zet. Eén van die gebeurtenissen gaat over zijn tijd bij Ajax, en toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar komt er niet bepaald goed vanaf.

Hengelman ontving in 2021 zijn ontslagbrief bij Ajax, en vond het nodig om een foto met deze brief te maken en hem op zijn Instagramprofiel te delen. Dit leverde ontzettend veel reacties op. Ook bij Ajax, dat de actie van de doelman niet kon waarderen. “Ik heb geprobeerd Van der Sar te bellen, maar kreeg hem niet te pakken. In die brief stond verder helemaal niets speciaals, maar bij Ajax waren ze er niet blij mee geloof ik. Van der Sar blokkeerde meteen mijn nummer”, vertelt Hengelman in gesprek met Tubantia.

De reden dat de inmiddels 33-jarige oud-doelman zijn ontslagbrief wereldkundig maakte, was helder. “Dat kwam omdat ik me geboycot voelde door de media-afdeling van Ajax. Ze weigerden een berichtje te plaatsen dat ik weg zou gaan bij de club”, begint Hengelman. “En dat terwijl ik dat even nodig had voor het vervolg van mijn loopbaan, omdat anders veel mensen van niks zouden weten. Ik voelde me tekortgedaan”, gaat hij verder. Hengelman meent dat hij jonge spelers als Kenneth Taylor verder heeft geholpen en hun carrière.

Hengelman bracht het boek Schaakmat uit en vertelde daarin over zijn turbulente loopbaan. Een onderdeel gaat over zijn tijd bij Achilles’29, waar hij volgens eigen zeggen ‘het meest verschrikkelijke heeft meegemaakt’. “Daarom zou ik ook nooit meer bij een tweededivisieclub kunnen spelen. Dan word ik uitgescholden door een paar halve zolen, daar heb ik geen zin meer in”, zegt hij in gesprek met Tubantia.

