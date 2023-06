Rik Elfrink komt met update in bijzondere transferkwestie van Shurandy Sambo

Shurandy Sambo gaat voorlopig nog even geen transfer maken. De rechtsback van PSV wordt op de voet gevolgd door meerdere clubs, waaronder aartsrivaal Ajax. De transferdrukte rond Sambo wordt nu echter even geparkeerd zodat hij zich kan richten op het EK met Jong Oranje.

Dat nieuwtje wordt zondagavond gebracht door Rik Elfrink, die PSV namens het Eindhovens Dagblad op de voet volgt. Hij weet te melden dat Sambo zich nu even gaat richten op het EK met de Nederlandse beloften, die aanstaande het toernooi beginnen met een wedstrijd tegen België. Sambo werd afgelopen vrijdag pas door bondscoach Erwin van de Looi bij de selectie gehaald. Dat gebeurde door een blessure bij Sepp van den Berg.

De afgelopen dagen was Sambo veelvuldig in het nieuws. Maurice Steijn wil de geboren Brabander graag meenemen naar Ajax, zoals eerder al werd gemeld door FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Niet alleen in Amsterdam staat Sambo op het verlanglijstje. AZ ziet het naar verluidt ook wel zitten in de rechtspoot, die ook in het buitenland is opgevallen. Bournemouth en Stade Rennais zijn ook op de markt voor Sambo.

Sambo maakte al zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, maar een doorbraak zat er vooralsnog niet in. Daarom verhuurden de Eindhovenaren hem afgelopen seizoen aan Sparta Rotterdam, waar hij een geweldige indruk maakte. PSV wil het medio 2024 aflopende contract van Sambo dan ook graag verlengen. Het is niet duidelijk hoe de speler zelf in de situatie staat. Na het EK met Jong Oranje wordt dat ongetwijfeld vervolgd.