Spanje heeft eigen Buffon: Reina (40) plakt er nog een jaar aan vast en is op weg naar bijzonder record

Waar Gianluigi Buffon in Italië op 45-jarige leeftijd nog altijd onder de lat staat in de Serie B, mag ook het publiek in Spanje nog even genieten van een keeper op leeftijd. Pepe Reina (40) verlengt zijn contract bij Villarreal met minstens één seizoen en kan daarmee een bijzonder record pakken.

De keeper debuteerde al in december 2000 als invaller voor de Fransman Richard Dutruel in het profvoetbal namens FC Barcelona. Hij deed dat in het uitduel met Celta de Vigo (3-3) in een elftal met een sterk Nederlands karakter. Met Michael Reiziger, Frank de Boer, Phillip Cocu, Marc Overmars én Patrick Kluivert waren die dag liefst vijf landgenoten actief, zij verzorgden samen bovendien de gehele doelpuntenproductie van de Catalanen. Kluivert scoorde twee keer, De Boer tekende voor de andere treffer.

In 2002 vertrok Reina naar Villarreal, dat hem in 2005 aan Liverpool verkocht. Met die club won hij onder meer de Champions League gedurende de acht seizoenen dat hij actief was op Anfield. Daarna volgde een zwerftocht langs Napoli, Bayern München, AC Milan, Aston Villa, Lazio Roma en sinds de zomer van 2022 weer Villarreal. Reina was niet overal eerste keus, maar maakte bij elke club wel speelminuten in het eerste elftal.

Omdat hij nog minstens een jaar doorgaat, kan Reina de eerste speler worden die in 24 achtereenvolgende seizoenen speelminuten maakt in één van de grootste vijf competities in Europa (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje). De kans lijkt groot dat dat record er daadwerkelijk komt; sinds het vertrek van Gerónimo Rulli naar Ajax is de routinier weer eerste keus bij Villarreal.