Tijjani Reijnders wekt interesse van 19-voudig kampioen van Italië

AC Milan denkt aan Tijjani Reijnders als versterking voor komend seizoen, zo meldt de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio. Het is niet de eerste keer dat de 24-jarige middenvelder van AZ in verband wordt gebracht met een transfer naar de Serie A. Eerder werd Reijnders gelinkt aan onder meer Napoli, Atalanta, Fiorentina en Bologna.

Het is niet bekend hoe concreet de belangstelling van AC Milan voor Reijnders is. Duidelijk is wel dat de middenvelder goed in de markt ligt. Reijnders was het voorbije seizoen een van de dragende krachten van het AZ dat het tot de halve finale van de Conference League schopte. In de competitie eindigden de Alkmaarders op de vierde plaats.

De ontwikkeling van Reijnders is ook binnen de landsgrenzen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Enkele maanden geleden werd bekend dat Ajax de situatie van de middenvelder nauwlettend in de gaten houdt. Of de Amsterdammers na de komst van Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nog steeds geïnteresseerd zijn in Reijnders, is nog maar vraag.

Reijnders werd deze interlandperiode voor de eerste keer opgeroepen voor het Nederlands elftal. De laatste schifting overleefde hij echter niet; van de 26 geselecteerde spelers vielen drie af voor de Nations League-selectie, onder wie Reijnders. Daley Blind, een ander afvaller, werd na de blessure van Matthijs de Ligt van de de stand-bylijst gehaald.