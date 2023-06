Transferweekje: Tegenvaller voor Ajax en Mislintat, Saudi's slaan toe op Europese markt

De transfermarkt opent bijna zijn deuren en dat betekent dat er volop gehandeld wordt. Wat staat ons de komende tijd te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Tegenvaller voor Ajax en Mislintat

Ajax' nieuwe directeur voetbalzaken houdt rekening met een vertrek van zowel Edson Álvarez als Mohammed Kudus. Waar de Mexicaan in verband wordt gebracht met clubs als Borussia Dortmund en West Ham United, zou de Ghanees zich op de belangstelling van Arsenal, Manchester United en Newcastle United mogen verheugen. Een speler die Mislintat juist wél zou willen behouden is Jurriën Timber. De Duitser ziet in de 22-jarige verdediger een steunpilaar van het nieuwe Ajax én een toekomstige leider van het elftal. Omdat Timber net als veel van zijn teamgenoten geen topseizoen achter de rug heeft, hoopte Mislintat dat hij hem nog minstens een jaar zou kunnen behouden voor de club. Arsenal lijkt daar echter doorheen te kijken deed al een eerste bod van 35 miljoen euro. Ajax gaat hoog in de boom zitten en verlangt zestig miljoen voor het jeugdproduct, maar De Telegraaf verwacht dat de clubs er uiteindelijk wel uit zullen komen, waarna het aan de speler is om de knoop door te hakken. Een vertrek lijkt dus nabij.

Saudi's blijven de Europese markt afstruinen

Cristiano Ronaldo verraste in januari van dit jaar vriend en vijand door transfervrij van Manchester United naar Al-Nassr over te stappen. De 38-jarige Portugese superster blijkt een trendsetter: inmiddels volgden ook Karim Benzema en N'Golo Kanté zijn voorbeeld. Beiden tekenden een lucratieve overeenkomst bij Al-Ittihad. Ook met beide Franse sterren zijn de Saudi's nog lang niet klaar op de Europese markt. Vooral spelers van Chelsea lijken in trek te zijn. Hakim Ziyech, Édouard Mendy en Kalidou Koulibaly lijken op korte termijn hun voormalig teamgenoot Kanté achterna te zullen gaan. Ook Hirving Lozano (Napoli, ex-PSV) zou openstaan voor een overgang naar het steenrijke land. Daartegenover staat ook een aantal spelers die juist géén trek hebben in de oliedollars uit Saudi-Arabië. Zo zou Romelu Lukaku inmiddels twee aanbiedingen naast zich neer hebben gelegd. Ook Luka Modric zou in de belangstelling hebben gestaan, maar de Kroaat lijkt voor een extra jaar bij te gaan tekenen bij Real Madrid.

Ten Hag smacht naar duidelijkheid

Erik ten Hag leidde Manchester United in zijn eerste seizoen naar de derde plaats in de Premier League, waarmee de club volgend seizoen terugkeert in de Champions League. Bovendien werd de League Cup gewonnen en bereikte hij de finale van de FA Cup, die verloren ging tegen stadgenoot Manchester City. Om voort te borduren op zijn al met al geslaagde debuutjaar is het nu zaak dat Ten Hag de ruimte krijgt om door te selecteren. Een aantal overbodige spelers mag vertrekken, daartegenover moet een flinke kwaliteitsinjectie komen te staan. De Nederlandse trainer moet echter geduldig zijn: hij kan pas de markt op als de overnamestrijd van de club beslecht is. De huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer, zijn al sinds november vorig jaar bezig hun aandelen (deels) te verkopen, maar waar twee weken geleden nog snel witte rook werd verwacht, blijft het oorverdovend stil in Manchester. Wordt het Sir Jim Ratcliff, of tóch de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani? Wie het ook moge worden, Ten Hag kan niet wachten om een spits, een keeper, een rechtsback én een middenvelder toe te voegen aan zijn selectie. De tijd begint te dringen...

Pepi hard op weg naar Eindhoven

De transfersoap rond Ricardo Pepi lijkt snel tot een einde te gaan komen. De twintigjarige spits heeft geen toekomst bij FC Augsburg en heeft gekozen om zijn loopbaan te vervolgen bij PSV. Dat nieuws werd vrijdag gebracht door onder meer Fabrizio Romano, Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren leken de afgelopen dagen nog te moeten strijden met Feyenoord, maar Pepi heeft zijn keuze gemaakt. Hij wil graag in het Philips Stadion aan de slag. Naar verluidt legt PSV negen miljoen euro op tafel en dat bedrag kan door mogelijke bonussen en een eventueel doorverkooppercentage nog hoger oplopen. Het lijkt erop dat men in Eindhoven de laatste plooien snel glad wil strijken, zodat Pepi direct aan kan sluiten als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. PSV won de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker, maar moest de landstitel aan Feyenoord laten. Onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz moet er, met de nodige aanwinsten, een gooi worden gedaan naar het kampioenschap.

Cerny naar Wolfsburg, maar Van de Ven kan weg

Vaclav Cerny heeft zijn transfer naar VfL Wolfsburg te pakken. De Tsjech maakt voor zo'n acht miljoen euro de overstap naar de club uit de Bundesliga, waar hij mogelijk Micky van de Ven zal tegenkomen. Dat is echter nog maar de vraag, want Fabrizio Romano wist zaterdagochtend te melden dat de 22-jarige centrumverdediger in de belangstelling van Tottenham Hotspur staat. Het is de vraag hoe concreet de interesse van de Engelse topclub gaat worden, maar Van de Ven zijn management zou in ieder geval al gesprekken hebben gevoerd met de Spurs. De kans is dus aanwezig dat Wolfsburg na het vastleggen van Cerny als nieuwe buitenspeler in deze transferperiode ook nog op zoek moet naar een geschikte vervanger voor Van de Ven.