Ajax moet vrezen: topclub meldt zich in Amsterdam voor Mohammed Kudus

Ajax moet serieus vrezen voor een vertrek van Mohammed Kudus. Chelsea heeft volgens The Athletic zijn interesse in de 22-jarige aanvallende middenvelder kenbaar gemaakt. Er is nog geen bod uitgebracht, maar de gesprekken zijn wel opgestart.

Chelsea zou al bijna overeenstemming hebben bereikt met Kudus over de persoonlijke voorwaarden. Of de Londense club ook daadwerkelijk een bod gaat uitbrengen op de sterspeler van Ajax, is nog even afwachten. Kudus is 'een van de opties' voor de Premier League-club.

Artikel gaat verder onder video

Kudus zelf ziet een overgang naar een grote competitie wel zitten. Dat heeft Maurice Steijn deze week tijdens een gesprek te horen gekregen. "Daarin heeft hij aangegeven dat hij in principe een transfer wil maken. Mo is daar duidelijk in geweest. Dat weet de clubleiding ook”, aldus Steijn tegenover het Algemeen Dagblad.

"Ik heb aangegeven dat ik hoop dat die transfer er niet komt en dat hij nog minimaal een jaar blijft", gaat Steijn verder. "Ik heb namelijk ook het gevoel dat gebeurt, de echte Europese top voor hem zal komen. Nu zijn het toch vooral clubs die daar net onder zitten. Die hebben ook wat minder geld dan de echte top. Als hij blijft, kampioen wordt en ook nog eens twintig goals maakt, gaat hij later misschien wel voor het dubbele weg. Ik vooralsnog wel het idee dat hij graag die transfer wil maken."