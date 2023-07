'Bij FC Utrecht vertrokken Dost krijgt nieuwe kans in de Eredivisie'

PEC Zwolle gaat een poging wagen om Bas Dost binnen te halen voor het komende seizoen. De aanvaller is transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht, maar blijft mogelijk wel in de Eredivisie actief. Eerder werd hij genoemd bij FC Emmen of voor een langer verblijft in de Domstad, maar die opties lijken van de baan.

Dat weet De Stentor. De gepromoveerde club ziet in de 34-jarige aanvaller een versterking voor de voorhoede voor het komende seizoen. In alle linies zoekt PEC Zwolle nog een versterking en voor de positie van diepe spits, komt het dus mogelijk uit bij de transfervrije Dost. Zijn periode bij FC Utrecht was ondanks zijn negen doelpunten in 24 officiële wedstrijden geen daverend succes.

Artikel gaat verder onder video

Dost is een relatief dure kracht qua salaris, maar PEC Zwolle heeft voor veel geld spelers verkocht met Thomas van den Belt, Younes Taha, Rav den Berg, Dick Schreuder en Thomas Beelen. Die laatste is voor PEC Zwolle ‘een van de beste transfers uit de geschiedenis van de club’, zei technisch directeur Marcel Boudesteyn. “Als je zo’n transfer maakt, dan geeft dat je weer wat adem. Dat is fijn. We kunnen weer ademen, dat konden we al, maar nu wat meer.”

Voor de verdedigende versterkingen kwam de club uit bij Anouar El Azzouzi, die komende week vermoedelijk over komt van FC Dordrecht. Ook zou PEC Zwolle een poging hebben gewaagd voor voormalig WK-ganger Terence Kongolo, maar bij hem kregen ze vooralsnog nul op rekest. Boudesteyn heeft dat nieuws overigens ontkend. Met Kenneth Vermeer, Odysseus Velanas en Lennart Czyborra (huurbasis) staan er wel al drie inkomende spelers tegenover alle vertrekkers bij PEC Zwolle. Johnny Jansen werd aangesteld als de vervanger van trainer Schreuder.