De Telegraaf hield tragisch nieuws omtrent Edwin van der Sar even stil

Het vreselijke nieuws over de hersenbloeding van Edwin van der Sar werd door De Telegraaf bewust stilgehouden. De krant kreeg dat verzoek vanuit de clubleiding van Ajax. De situatie van Van der Sar werd door Mike Verweij en Marcel van der Kraan besproken in de nieuwste Kick-Off-podcast.

"Bij Mike kwam vrijdag een tip binnen vanuit Kroatië", opende Marcel van der Kraan het gesprek over Van der Sar. "Toen zijn we dat gaan natrekken en kwam het verzoek van Ajax om het nog even stil te houden. Ik denk wel dat ik dat mag zeggen. Omdat nog niet alle familieleden van Edwin op de hoogte waren gesteld. Dat nieuws hebben we toen nog niet gebracht tot het moment dat iedereen was ingelicht. Toen hebben we dit verschrikkelijke nieuws moeten brengen. Er zijn leukere berichten om te maken", voegde Verweij toe.

Van der Kraan kwam vervolgens nog met een kleine update over de status van de oud-doelman. "Ajax heeft gebracht we ze konden brengen en dat was aanvankelijk heel weinig. Dat hij op de intensive care lag en in slaap was. In het weekend hebben we een kleine update gekregen. Dat is dat hij de komende dagen nog in slaap is. Maar dat hij wel af en toe bij is. We weten niet of hij dan bij gebracht wordt of dat het uit zichtzelf gaat. Dat soort details kunnen we ons verder niet over uitlaten. We moeten er alle respect voor houden voor de familie."

Het nieuws over Van der Sar had afgelopen veel impact op de voetbalwereld. Dat zorgt niet voor verbazing bij Van der Kraan. "Er komen natuurlijk veel steunbetuigingen uit de hele wereld. Dat geeft ook aan hoe ongelofelijk populair hij is. Ik weet dat hij hier de afgelopen anderhalf jaar veel kritiek heeft gekregen bij Ajax. Maar als je ziet hoe hij erop staat bij Manchester United, Fulham en Juventus, ook dankzij zijn status bij het Nederlands elftal. Deze man is wel een boegbeeld."