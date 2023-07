Denigrerende opmerking van Chris Woerts valt niet goed: 'Oh, wat ben je erg'

Het is Chris Woerts opgevallen dat er weinig animo is voor het WK Vrouwen. Heel vreemd vindt de sportmarketeer dat niet, zo vertelt hij vrijdagavond bij De Oranjezomer.

"Ze spelen in Nieuw-Zeeland en Australië heel andere sporten. In Nieuw-Zeeland is het puur alleen maar rugby. Dat is de grootste sport in het land. Het leeft nog niet helemaal", begint Woerts. "Vrouwenvoetbal leeft überhaupt niet zo in de wereld. Het WK voor mannen wordt in tweehonderd landen uitgezonden, het WK voor vrouwen misschien maar in 32."

Artikel gaat verder onder video

Noa Vahle onderbreekt Woerts en stipt aan dat vrouwenvoetbal 'opkomend' is. "Dat klopt, maar je bent al blij dat ze de bal naar de juiste kleur spelen", grapt Woerts, die met zijn opmerking geen vrienden maakt. "Oh, wat ben je erg", zegt presentatrice Hélène Hendriks. "Dit wilde hij de hele avond al zeggen", stelt Vahle. "Een beetje uitdagen", noemt Hendriks het.

"Het grappige is", gaat Woerts verder. "Andries Jonker is niet te benijden als bondscoach. Ze hebben reizen gemaakt en dan hebben ze een trainingsveld dat een cricketveld is, waar een betonnen plaat ligt. Als dat gebeurt bij de mannen, dan had Van Gaal gezegd: joh, flikker op met die flauwekul. We gaan naar huis."