Dennis te Kloese stelt supporters van Feyenoord teleur met besluit over De Kuip

Feyenoord speelt ook komend seizoen zijn thuiswedstrijd met netten in De Kuip. Die beslissing heeft de club genomen naar aanleiding van de regelgeving van de KNVB. De voetbalbond blijft de regels rondom het stilleggen en staken van wedstrijden ook in het nieuwe voetbaljaar handhaven.

Vorig seizoen ging het in De Kuip meerdere keren mis. Zo kreeg Feyenoord een aantal boetes rond Europese thuiswedstrijden. Daarnaast kreeg Ajacied Davy Klaassen in de bekerwedstrijd in Rotterdam een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid. Feyenoord besloot daarop netten op te hangen om te voorkomen dat er dingen op het veld gegooid kunnen worden. Die netten blijven bij competitie- en bekerwedstrijden ook na de zomer hangen.

In gesprek met RTV Rijnmond geeft algemeen directeur Dennis te Kloese aan te begrijpen dat het geen fijne maatregel is. Toch vindt hij het een noodzakelijk kwaad. "Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, het is zeker niet ideaal. Maar er waren daarna geen incidenten. Met een vol stadion van meer dan 45 duizend zien we met de huidige regelgeving niet de mogelijkheid om die netten weg te halen", aldus Te Kloese.

Aanstaande vrijdag zullen de netten er in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV al hangen. Het is niet bekend wat er tijdens wedstrijden in Europa gaat gebeuren. Feyenoord speelt minimaal drie thuiswedstrijden in de Champions League en de UEFA heeft de netten liever niet. Er wordt later besloten wat er gedaan wordt. Feyenoord blijft in de tussentijd met de KNVB en de Gemeente Rotterdam in gesprek om wangedrag in het stadion aan te pakken.