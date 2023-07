FC Barcelona zet acht uur voor aftrap streep door oefenwedstrijd tegen Juventus

De oefenwedstrijd die FC Barcelona komende nacht zou spelen tegen Juventus gaat niet door. Een significant deel van de selectie van de Catalaanse club is geveld door een buikgriepvirus, waardoor er een streep door het fraaie affiche gaat.

De wedstrijd tussen Barcelona en Juventus zou in de nacht van zaterdag op zondag om 04.30 uur (Nederlandse tijd) plaatsvinden in het Levi's Stadium in Santa Clara, een stad in de Amerikaanse staat Californië.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona is op dit moment op tournee in de Verenigde Staten, waar voor de ploeg van Xavi meerdere krachtmetingen op het programma staan. Als de spelersgroep op tijd is hersteld, nemen de Catalanen het de komende tijd op tegen Arsenal (27 juli), Real Madrid (29 juli) en AC Milan (2 augustus).