Guus Hiddink deelt vroege analyse over titelstrijd in Eredivisie: 'Zij zijn nu de favoriet'

Guus Hiddink denkt dat Feyenoord op dit moment de favoriet is voor de titel in de Eredivisie. De inmiddels 76-jarige oud-trainer van onder meer PSV ziet dat de Rotterdammers in rustig vaarwater zitten. Dat geldt wat minder voor PSV en zeker voor aartsrivaal Ajax.

Hiddink was zondag te gast bij de wedstrijd tussen PSV en Nottingham Forest. Daar werd hem gevraagd naar de stand van zaken in de top van de Eredivisie. "Feyenoord is de laatste jaren onverwacht stabiel gebleken", aldus Hiddink in gesprek met ESPN. "Het management is daar heel goed en rustig geworden. Ze doen geen rare dingen en kijken goed op de markt welke spelers bij het team passen. Dat is een compliment aan het management, maar zeker ook aan Arne Slot. Hij heeft alles goed in elkaar gekleid."

Net als PSV en Ajax nam Feyenoord deze zomer afscheid van belangrijke spelers. Zo vertrokken basisklanten Orkun Kökçü, Oussama Idrissi en Sebastian Szymański uit De Kuip. Toch is er ook op de transfermarkt rustig in Rotterdam-Zuid, ziet ook Hiddink. "Feyenoord heeft ook aderlatingen gehad. Maar ik denk dat ze heel goed voorbereid zijn. Ze zijn favoriet om nu weer mee te strijden voor de titel. Ik denk dat die overgangen heel rustig zijn gegaan, maar ook goed doordacht", besluit de Achterhoeker.

Feyenoord en PSV sloten hun voorbereiding zondag af met overwinningen op Benfica en Nottingham Forest. Zodoende lijken de Rotterdammers en de Eindhovenaren klaar voor hun eerste kraker van het nieuwe seizoen. Aanstaande vrijdag staat in De Kuip namelijk de wedstrijd tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV op het programma. De strijd om de Johan Cruijff Schaal begint om 20.00 uur. Een jaar geleden ging PSV met die prijs aan de haal. Ajax werd in Amsterdam met 3-5 verslagen.