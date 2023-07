Kritiek op Ajax: ‘Al leggen we Messi bij Mislintat neer, hij kijkt toch niet’

Ajax’ directeur voetbalzaken Sven Mislintat krijgt vanuit de supporters in Amsterdam vooral lovende kritieken voor zijn werk tot dusver. Toch zijn er ook groeperingen die zich meer zorgen maken over het werk wat de opvolger van Marc Overmars verricht. Zo zou hij te veel bezig zijn met de extreme buitenkansjes en heeft hij voor de enige aankoop waarvoor een transfersom op tafel moest komen, te veel betaald.

Ajax-watcher Mike Verweij kreeg van andere zaakwaarnemers te horen dat Mislintat te veel heeft betaald aan AS Roma voor de diensten van ‘de veel te dure Bosniër’ Benjamin Tahirovic. “Als je in de markt hoort, dan wordt er gewoon gezegd: die was voor drie miljoen euro ook op te halen bij AS Roma”, vertelt Verweij. “Daar betaalt Ajax 8,5 miljoen euro voor. Nou, gefeliciteerd.”

En dat geeft wel te denken, vindt Verweij, omdat Ajax zich in het verleden heel erg richtte op Nederlanders die het kan terughalen naar de Eredivisie. Zoals PSV deed met Noa Lang en Feyenoord mogelijk doet met Arnaut Danjuma, die bij Ajax vermoedelijk niet op de radar heeft gestaan. “Dat zijn kansen die Ajax laat lopen. Ajax spitst zich heel erg op data, maar Mislintat moet zich nog bewijzen”, aldus Verweij. “Je hoort ook van zaakwaarnemers: al leggen we Lionel Messi bij Mislintat neer, hij kijkt er niet eens naar.”

Volgens Verweij is Mislintat alleen maar bezig met het vinden van spelers, die niet bij de andere clubs en op de gebaande paden naar voren komen. “Dat kan heel goed uitpakken. Ik wil er geen oordeel aan hangen, hoor. Misschien haalt hij tien hele goede spelers die niemand kent in Nederland en wordt Ajax kampioen. Maar het is wel een hele nieuwe manier van werken.”