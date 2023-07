Lionel Messi rijdt door rood en ontsnapt dankzij andere automobilisten aan vreselijk auto-ongeluk

Lionel Messi is donderdagmiddag ontsnapt aan een auto-ongeluk, dat meldt TyC Sports. In Amerika zijn er beelden opgedoken waar te zien is dat de auto, waar de Argentijn inzit, door rood rijdt en vervolgens bijna crasht met aankomend verkeer. De video gaat viraal op social media.

Het incident vond plaats in Fort Lauderdale in Florida, de plek waar Messi afgelopen dagen verbleef. De Argentijn werd geëscorteerd door polities, maar ontsnapte alsnog ternauwernood aan een vreselijk ongeluk. Het is nog maar de vraag of de Audi Q8 bestuurd werd door de voetballer van Inter Miami. Messi mag de andere automobilisten bedanken dat zij alert waren om zodoende een ongeluk te voorkomen.