Sierd de Vos hoort Frenkie de Jong uit over terugkeer Messi naar Barcelona

Frenkie de Jong is in een interview met Sierd de Vos op Ziggo Sport ingegaan op de mogelijke terugkeer van Lionel Messi bij FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder zou een veelbesproken rentree van de Argentijn bij de kersverse Spaanse kampioen van harte toejuichen.

De Jong houdt zich in eerste instantie netjes op de vlakte als het gaat om zijn legendarische oud-teamgenoot. "Ik heb geen idee, ik lees er wel veel over", begint hij. "Maar ik denk niet dat ik daar meer over weet dan dat jullie weten." Mocht hij daadwerkelijk terugkeren, dan zou Messi bij zijn vorige club slechts een fractie verdienen van de naar verluidt 400 miljoen euro op jaarbasis die op hem ligt te wachten in Saoedi-Arabië.



Frenkie moet lachen bij het horen van dat enorme salaris. "Ik weet niet hoe het met die bedragen zit, maar het is helemaal aan hem wat hij wil doen met zijn toekomst." Mocht de keuze tóch op het financieel geplaagde Barcelona vallen, dan is De Jong in ieder geval tevreden: "Hij is een fantastische speler, het zou hartstikke mooi zijn als hij terugkomt."

Artikel gaat verder onder video

Messi en De Jong speelden vanaf 2019, toen Barcelona de middenvelder bij Ajax wegkocht, twee seizoenen samen in stadion Camp Nou. Samen legden zij in Messi's (voorlopig) laatste seizoen in Catalonië, onder trainer Ronald Koeman, beslag op de Copa del Rey. In de zomer van 2021 verraste Messi vriend en vijand door over te stappen naar Paris Saint-Germain. Komende zomer lijkt hij na een veelbewogen seizoen, waarin hij tussendoor wel wereldkampioen werd met Argentinië, zo goed als zeker te gaan vertrekken uit Parijs.