'BREAK! PSG zet Messi per direct tijdelijk uit de selectie'

Lionel Messi is geschorst door Paris Saint-Germain. De Argentijn is voor twee weken uit de selectie gezet van de Franse grootmacht. Officieel is er nog niets gecommuniceerd door de koploper van Frankrijk, maar de grote Franse media maken wel massaal melding van deze zware sanctie. Daardoor is hij in de duels tegen Troyes en AC Ajaccio niet van de partij: in theorie kan dat die laatste het kampioensduel zijn.

Messi vertrok aan het begin van deze week zonder toestemming van PSG naar Saudi-Arabië, terwijl zijn collega’s zich gewoon op het trainingsveld lieten zien van de Franse topclub. Normaliter was maandag wel een vrije dag voor de sterren van PSG, maar die werd na een dramatisch optreden tegen FC Lorient (1-3 nederlaag) ingetrokken door trainer Christophe Galtier.

Messi had daar echter geen boodschap aan en vertrok met zijn gezin naar Saoedi-Arabië. Voor dat land is hij toeristisch ambassadeur, waardoor hij verplicht is om zo nu en dan naar dat land af te reizen. Bij PSG was men not amused door deze actie van Messi, die daardoor voor twee weken uit de selectie is gezet. Hij maakt geen onderdeel uit van de selectie, mag niet trainen en krijgt in die periode niet betaald door zijn werkgever.

Voor Messi betekent dat hij ruim twee miljoen euro aan salaris misloopt bij Paris Saint-Germain, waar men woedend is over de actie van de kleine Argentijn. Deze soap lijkt de aanvaller ook naar de uitgang te werken in Parijs: hij heeft een aflopend contract bij PSG en vanuit de club was al enige twijfel over het verlengen van de peperdure Messi. Vooral financieel is het moeilijk om Messi én Kylian Mbappé te houden, waarbij laatstgenoemde de voorkeur lijkt te krijgen.

Vanuit Saudi-Arabië heeft Messi naar verluidt ook een mega-aanbod ontvangen, nadat eerder Cristiano Ronaldo dezelfde overstap maakte. FC Barcelona zou ook hopen op een terugkeer van de buitenspeler. Met deze soap lijkt een vertrek bij PSG in de komende zomer nabij: ook is het de vraag hoe Messi reageert op deze schorsing en welke invloed dat heeft op het seizoensslot bij PSG. Door de mindere weken is de Franse landstitel namelijk ook nog geen zekerheid. Als de concurrentie punten verspeelt, zou het treffen met AC Ajaccio wel de kampioenswedstrijd kunnen zijn.