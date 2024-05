Kenneth Taylor krijgt lachers op de hand met opmerkingen over Jade Anna

kreeg op de persconferentie na FC Volendam – Ajax (1-4) de lachers op zijn hand met een opmerking over zijn vriendin Jade Anna van Vliet. De middenvelder reageerde subtiel op een vraag over zijn bekende partner.

Taylor kreeg de vraag of hij na de wedstrijd ook meteen de uitslag bij FC Utrecht - Vitesse (1-0) bekeek, omdat Utrecht een concurrent is in de strijd om de vijfde plek. “Ja, toevallig… Ik kijk best vaak naar alle uitslagen”, zei Taylor. De journalist zei grappend: “Je keek ook of je vriendin heeft geappt?”

Artikel gaat verder onder video

“Nee, nee, ik kijk gewoon altijd op m’n telefoon”, antwoordde Taylor, om er lachend aan toe te voegen. “Ze had wel geappt, toevallig. Maar nee, ik kijk vaak naar de standen. Dan geef ik wedstrijden een ‘sterretje’. Ik volgde vandaag bijvoorbeeld ook Owen (Wijndal, red.) met Antwerp tegen Club Brugge.”

Later op de persconferentie kreeg Taylor de vraag hoe hij straks thuis op de bank zit, nadat hij tweemaal scoorde tegen Volendam. Toen leek hij zelf een toespeling te maken op zijn relatie. “Ja, dat is wel lekker. Ik vier het niet echt, maar ga lekker op de bank liggen en mezelf laten verzorgen.” Ook die opmerking leidde tot gelach in de perszaal.

