Van 't Schip reageert gevat op Verweij en zorgt voor gelach in perszaal Volendam

Ajax-trainer John van 't Schip heeft zondagmiddag tijdens de persconferentie in Volendam de lachers op zijn hand weten te krijgen met een gevatte reactie op een vraag van Mike Verweij. De clubwatcher van De Telegraaf wilde na de 1-4 overwinning van de Amsterdammers weten wanneer Van 't Schip voor de laatste keer 'ontspannen' op de bank had gezeten.

"Gisteravond nog, thuis", reageert de trainer grijnzend, waarop het verzamelde journaille in lachen uitbarst. Even daarvoor had Van 't Schip geconstateerd dat zijn elftal 'niet echt sprankelend' speelde in het Kras Stadion, maar de wedstrijd wel onder controle had.

Daarbij had het balletje echter ook zomaar de andere kant op kunnen rollen als de thuisploeg, die voor de laatste kans op lijsbehoud speelde, in de openingsfase een strafschop had gekregen. Na nog geen tien minuten spelen concludeerde scheidsrechter Alex Bos dat Volendam niet mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Damon Mirani in de zestien naar de grond was gegaan na een duel met Ajax-keeper Gerónimo Rulli. Uit de beelden werd echter vastgesteld dat Mirani even eerder buitenspel had gestaan, omdat teamgenoot Vivaldo hem leek aan te spelen.

"Ik begreep dat het anders wel een penalty was geweest", beaamt Van 't Schip. Als Verweij vervolgens zegt dat uit andere beelden leek alsof de bal niet van Vivaldo, maar van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan afkomstig was, kan Van 't Schip dat niet beamen. "Ik heb dat niet gezien, Mike, ik zou het niet weten. Maar als dat zo is, dan is het nu een keer onze kant op gegaan, ja."

