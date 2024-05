'Duidelijkheid over toekomst Kuyt, Van Nistelrooij in beeld bij viervoudig landskampioen'

Dirk Kuyt is ook volgend seizoen te bewonderen op de Belgische velden. De voormalig voetballer van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool streek een paar maanden geleden neer bij Beerschot en tekende daar een contract tot en met het einde van deze jaargang, maar volgens Het Laatste Nieuws ligt er in Antwerpen een overeenkomst van twee seizoenen mét een optie voor nóg een jaar en gaat dat hij deze ondertekenen. Het valt niet uit te sluiten dat Kuyt in Ruud van Nistelrooij een voormalig ploeggenoot tegenkomt.

Na het teleurstellende huwelijk met ADO Den Haag zat Kuyt ruim een jaar zonder club, maar eind vorig jaar zette hij zijn handtekening onder een contract bij Beerschot. De voormalig Oranje-international moest de ploeg uit Antwerpen naar het hoogste niveau zien te loodsen. Daarin is hij geslaagd. De toekomst van Kuyt was desondanks onzeker. De Nederlander had in december getekend tot en met het einde van dit seizoen en bovendien zag hij de voorbije periode de ene na de andere vertrekken. “De club zat in de bestuurskamer niet meer op dezelfde golflengte”, schrijft Het Laatste Nieuws (HLN). Naast de algemeen directeur verliet ook de technisch directeur naast zich neer.

“Maar volgens onze bronnen heeft hoofdtrainer Kuyt nu wel de knoop doorgehakt om een verlengstuk te breien aan zijn Beerschothoofdstuk”, zo klinkt het. “Het contract van twee seizoenen met een optie voor een derde jaar onder bepaalde voorwaarden is lucratief en beide partijen zijn tot een akkoord gekomen.” Daarmee zijn de twijfels over de toekomst van Kuyt verdwenen. Volgens HLN werd de voormalig kampioenmaker van Feyenoord vorige week overtuigd door hoofdeigenaar prins Abdullah. “United World (hoofdaandeelhouder, red.) beloofde ook een budget om de ploeg waardig te versterken om in de hoogte klasse geen mal figuur te slaan”, zo klinkt het.

Van Nistelrooij

Kuyt krijgt in de Jupiler Pro League misschien wel gezelschap van voormalig ploeggenoot bij Oranje Van Nistelrooij. De topschutter van weleer zit sinds zijn omstreden vertrek bij PSV vorig jaar zonder club. Hij vertelde onlangs in een interview met het Spaanse AS dat hij hoopt zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Van Nistelrooij staat volgens hetzelfde HLN op het lijstje bij KRC Genk. Hij is echter niet de enige kandidaat. Volgens het medium staan ook Thorsten Fink, Karel Geraerts en Johan Van Rumst op de shortlist om Wouter Vrancken op te volgen. KRC Genk eindigde in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League op de zesde plaats en is in de kampioenschapsronde gestegen naar plek vier.

