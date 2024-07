Feyenoord krijgt na 31 minuten dramatisch nieuws te verwerken: sterspeler valt geblesseerd uit

is zaterdagmiddag, in de oefenwedstrijd tegen KRC Genk, uitgevallen met een blessure. De middenvelder ging na 31 minuten op het gras zitten en gaf aan dat hij gewisseld moest worden. Antoni Milambo is de vervanger van de sterkhouder van Feyenoord.

Timber keerde recent terug van een blessure, maar liep na een overtreding van Genk-speler Ibrahima Sory Bangoura een mogelijke nieuwe blessure op. Hoewel de middenvelder in eerste instantie verder leek te kunnen, ging hij niet veel later alsnog op het veld zitten.

Door de afwezigheid van onder meer Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida droeg Timber de aanvoerdersband bij de formatie van Brian Priske. Bij een 1-1 tussenstand na ruim een halfuur voetbal moest de middenvelder zich echter noodgedwongen laten vervangen. Timber kreeg vlak daarvoor een tik te verwerken, maar het is nog onduidelijk om wat voor blessure het gaat en wat de precieze schade is. Volgens de eerste signalen leek het te gaan om een knieblessure. Calvin Stengs heeft de aanvoerdersband overgenomen van de middenvelder.

