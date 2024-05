'Gerrard-moment' in Alkmaar: strijd om plek drie weer helemaal open

De spanning in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie is helemaal terug na een 2-1 overwinning van AZ op FC Twente. Een kostbare uitglijder van FC Twente-verdediger Alec Van Hoorenbeeck bleek doorslaggevend in Alkmaar.

Van Hoorenbeeck bood Vangelis Pavlidis vrij baan naar het doel, een cadeautje dat door de Griekse topscorer van de Eredivisie gretig werd uitgepakt. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het onderlinge duel in Alkmaar wist Twente dat het bij een zege verzekerd zou zijn van plaats drie - en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Virtueel had de ploeg van trainer Joseph Oosting dat ook binnen toen Sem Steijn al na vijf minuten de 0-1 binnen wist te werken, nadat AZ-doelman Mathew Ryan een schot van Naci Ünüvar nog wist te pareren. Vanaf de tribune juichte Maurice Steijn zijn zoon toe.

Direct na rust kwam AZ via Ruben van Bommel echter langszij, waardoor het gat tussen beide ploegen virtueel van zeven naar vijf punten slonk. Twintig minuten later waren het er zelfs nog maar twee, toen Van Hoorenbeeck onderuitgleed. De instormende Pavlidis was er direct na de glijpartij van de Belg - die wel wat deed denken aan de zeperd van Liverpool-icoon Steven Gerrard tegen Chelsea in 2014 - als de kippen bij en stoomde op richting het doel van Lars Unnerstall.

Oog in oog met de Twentse keeper faalde de Griek niet, waardoor hij nu met 28 doelpunten alleen aan kop gaat in de strijd om de topscorerstitel. Luuk de Jong, die zich eerder op de dag met PSV tot landskampioen kroonde, kwam tegen Sparta niet tot scoren en staat met nog twee wedstrijden spelen tweede met 27 treffers achter zijn naam.

AZ draait het om 🔄



Alec Van Hoorenbeeck glijdt weg en Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis profiteert! 2️⃣-1️⃣#aztwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024 📆 Today in 2014...



Steven Gerrard slipped against Chelsea.



Look away now, Liverpool fans! ⚠️pic.twitter.com/EdHzw8Y6Sr — GOAL (@goal) April 27, 2019

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax zorgde in 2017 voor complete verbazing bij AZ-verdediger Wouter Goes

AZ-verdediger Wouter Goes heeft teruggeblikt op zijn periode als verdediger in de jeugd van Ajax.