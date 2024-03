AZ kinderlijk eenvoudig langs noodlijdend Excelsior

AZ heeft deze zondag een eenvoudige zege geboekt op het povere Excelsior. In Alkmaar werd het 4-0 en daar mochten de Kralingers uiteindelijk nog redelijk tevreden mee zijn. Voor rust stond het al 3-0 door doelpunten van , en . In de tweede helft scoorde de gelegenheidsrechtsbuiten nog een keer voor het team van Maarten Martens.

AZ moest winnen van Excelsior om minstens vier punten voor te blijven op Ajax. In de vorige wedstrijd speelden de Alkmaarders met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. De Kralingers zijn al weken niet in vorm, want in de laatste zeventien wedstrijden werd er maar één keer gewonnen. Na een goed begin in de competitie van het team van Marinus Dijkhuizen staat de ploeg nu op een vijftiende plek met 21 punten. Alleen op doelsaldo staan de Rotterdammers nog boven directe concurrent RKC Waalwijk.

Artikel gaat verder onder video

Deze verhoudingen waren ook goed te zien op het veld, want na dertien minuten voetballen kwam AZ al op een 1-0 voorsprong. Bij een corner werd De Wit helemaal vrijgelaten door de verdediging van Excelsior en zo was het makkelijk binnenkoppen voor de oud-Ajacied. Dit was de zeventiende keer dit seizoen dat de Kralingers een doelpunt uit een corner tegen kregen. Nog geen twee minuten later stond het zelfs al 2-0 voor de ploeg van Maarten Martens door een hele knappe goal van Pavlidis. Uit een voorzet van Yuki Sugawara kwam de spits goed voor zijn man en werkte knap in de korte hoek binnen. Hier bleef het niet bij in de eerste helft, want ook Mijnans kwam op het wedstrijdformulier terecht met een doelpunt achter zijn naam. De oud-Spartaan besloot om vanaf een behoorlijke afstand uit te halen en de bal dwarrelde in de linkeronderhoek achter doelman Stijn van Gassel.

Voor rust dacht Mijnans nog zijn tweede binnen te schieten, maar die werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Die tweede goal kwam er nog wel voor de middenvelder van AZ. In de 72ste minuut schoot de international van Jong Oranje eerst tegen Van Gassel aan, maar al liggend werd de 4-0 toch nog binnengeschoten. Het lukte Excelsior maar niet om een echt grote kans te creëren, ondanks dat AZ het in de tweede helft een tandje rustiger aan deed.

In de tweede helft speelde AZ de wedstrijd rustig uit en bleef het uiteindelijk 4-0 in Alkmaar. Voorlopig staan de Alkmaarders zeven punten voor op Ajax, maar die moeten nog wel spelen tegen Fortuna Sittard. Excelsior blijft op de vijftiende plek staan en moet volgende week in een onderling duel met RKC uit gaan vechten wie er op de zestiende plek komt.