Dramatisch AZ komt met de schrik vrij: strafschoppen geven doorslag tegen Quick Boys

AZ is dinsdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker met de schrik vrijgekomen. Het elftal van trainer Pascal Jansen is al een tijdje uit vorm en kwam ook in de thuiswedstrijd tegen Quick Boys slecht voor de dag. De amateurs uit Katwijk openden in de tweede helft zelfs de score, maar AZ leek door treffers van en de klus alsnog ‘gewoon’ binnen negentig minuten te klaren. Quick Boys knokte zich echter zowel in de blessuretijd van de reguliere speeltijd én de verlenging terug van een achterstand (3-3), waardoor strafschoppen uiteindelijk voor de beslissing moesten zorgen. Die nam AZ beter (4-2).

Een striemend fluitconcert klonk er niet eens, na ruim 120 minuten voetballen in Alkmaar. De meegereisde supporters uit Katwijk maakten daarvoor teveel kabaal. En terecht, want hun ploeg speelde een geweldige wedstrijd. In tegenstelling tot AZ, dat misschien nog wel het meest opgelucht mocht zijn dat er überhaupt strafschoppen aan te pas moesten komen. Die reeks begon voor de gastheer dramatisch, want De Wit faalde vanaf elf meter. Maar omdat Bram Franken en Levi van Duijn faalden namens Quick Boys, en Jordy Clasie, Vangelis Pavlidis, Myron van Brederode en Jens Odgaard wel 'gewoon' raak schoten, trok AZ uiteindelijk tóch aan het langste eind. Na een knotsgekke avond.

AZ speelt niks klaar

Artikel gaat verder onder video

De Alkmaarders hadden in het eigen AFAS Stadion hun handen vol aan Quick Boys. Heel verrassend was dat eigenlijk niet, want ze verkeren al een tijdje in matige vorm. In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd het elftal van Jansen van het veld geblazen door PSV en bij de hervatting van de Eredivisie ging het mis bij FC Twente. AZ hoopte in de thuiswedstrijd tegen Quick Boys dan ook weer ietwat vertrouwen te tanken, maar wist van tevoren dat het aan de bak zou moeten. Quick Boys is in de tweede divisie bezig aan een goed seizoen en bezet na achttien wedstrijden de derde plaats.

Gezien de matige vorm van AZ en het slechte optreden in het eerste uur was het dan ook niet meer dan logisch én verdiend dat de Katwijkers - in het AFAS Stadion gesteund door honderden meegereisde supporters - in de tweede helft de score openden. Na kinderachtig verdedigen door Riechedly Bazoer kon Nigel Ogidi Nwankwo alleen op AZ-doelman Rome Jayden Owusu-Oduro af. De aanvaller was niet te stoppen en verschalkte Owusu-Oduro in de lange hoek: 0-1. Helaas moest de scheidsrechter de wedstrijd meteen daarna tijdelijk stilleggen, omdat er tijdens het juichen plastic bekertjes op het veld waren gekomen.

Krijgen we een nieuwe stunt? 🤯



Nigel Ogidi Nwankwo zet Quick Boys op voorsprong bij AZ ⚽ pic.twitter.com/Tc7Y2K1okO — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

Knotsgekke slotfase in Alkmaar

Na een korte onderbreking moest AZ vol op jacht naar de gelijkmaker, maar het was Quick Boys dat juist heel dicht bij de 0-2 was. Nick Broekhuizen liet vanuit een riante positie echter na om de score te verdubbelen. Die gemiste kans kwam de bezoekers duur te staan, want een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Dani de Wit kopte AZ langszij. Het was voor de thuisploeg het sein om door te pakken en binnen een paar minuten werd het verschil gemaakt. Ernest Poku, invaller, schoot de Alkmaarders kort na de 1-1 op voorsprong. Quick Boys gaf zich echter niet zomaar gewonnen en kreeg via Sem van Duijn opnieuw een goede mogelijkheid op een tweede treffer, maar hij zag zijn inzet naast het doel gaan.

Quick Boys was eerder in het bekertoernooi te sterk voor NAC Breda en De Graafschap, maar in Alkmaar leek er een einde te komen aan het avontuur. Leek, want de ploeg uit Katwijk gaf niet op en dwong in de zevende minuut van de blessuretijd toch nog een verlenging af. Leonard de Beste knikte raak en zorgde voor een enorme ontlading bij de meegereisde supporters uit Katwijk, waarbij opnieuw plastic bekertjes op het veld belandden en het duel dus wederom stilgelegd moest worden. Een overleg met de burgemeester moest eraan te pas komen om te besluiten of er wel of niet doorgespeeld zou worden, maar na de zoveelste korte onderbreking kwamen AZ en Quick Boys ‘gewoon’ het veld op voor de verlenging.

Uitzinnige vreugde bij de fans van Quick Boys: 2-2🤯👏 pic.twitter.com/l0S977l9UO — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

Quick Boys knokt zich wéér terug

Daarin was het vooral de vraag hoelang de bezoekers de gastheer nog in bedwang konden houden. Het antwoord: niet heel lang. Myron van Brederode maakte al snel de 3-2 en vierde dat doelpunt op acrobatische wijze, niet heel passend bij de wedstrijd die AZ speelde. Via een tweede treffer van De Wit leken de Alkmaarders voor de beslissing te zorgen, maar dat feestje ging niet door wegens buitenspel. Aan de andere kant mocht er wél weer een feestje worden gevierd. Van Duijn profiteerde dankbaar van een inschattingsfout van Alexandre Penetra en bracht de bordjes weer in evenwicht: 3-3. Er kwamen nog eens vier minuten aan blessuretijd bij, maar AZ had aan ruim 120 minuten niet voldoende om de nummer drie van het derde niveau in Nederland van zich af te schudden.