Getergde invaller behoedt AZ voor nieuwe misstap, Pavlidis komt naast Giménez

AZ heeft zaterdagavond niet opnieuw averij opgelopen in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. In Alkmaar maakte Almere City de 1-0 van clubtopscorer kort na rust via nog wel ongedaan, maar invaller hielp de ploeg van trainer Pascal Jansen over het dode punt met de belangrijke 2-1. Linksback besliste tien minuten voor tijd het duel, waarna Pavlidis op bijzonder fraaie wijze voor het slotakkoord zorgde: 4-1

Een snel doelpunt, iets wat AZ eerder deze week niet lukte in het restant van de thuiswedstrijd tegen NEC, werd zaterdagavond wél een feit. Pavlidis tekende alweer voor zijn 17e doelpunt dit seizoen na zeven minuten gespeeld te hebben. Almere City keek alweer tegen een achterstand aan, iets wat de laatste weken al vaker was voorgevallen. Met die ervaring in het achterhoofd lieten de gasten datzelfde hoofd niet hangen en knokten ze zich langzaam maar zeker in de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Speldenprikken van Franse goalgetter Thomas Robinet en Noorse spits Cornelius Hansen lieten de Alkmaarse defensie wankelen. De wanorde groeide voor de neus van Matthew Ryan en Almeerse pogingen van Stije Resink en de teruggekeerde Jochem Ritmeester van de Kamp lieten de elf van Alex Pastoor meer en meer geloven dat er wat te halen viel. Het gemis van de Bruno Martins Indi, die even pas op de plaats moest maken na een aantal intensieve weken, liet zich gelden.

Slordig spel was eveneens debet aan een matig AZ. Almere daarentegen toonde lef en durf wat uiteindelijk ruim tien minuten na de thee werd beloond met de verdiende gelijkmaker. Centrale verdediger Loïc Mbe Soh kopte een corner achter doelman Ryan, nadat Ritmeester van de Kamp én Rajiv van La Parra kort daarvoor de vuisten van diezelfde doelman testten.

AZ had overduidelijk vers doch ervaren bloed nodig en coach Pascal Jansen bracht met de bejubelde invallers Dani de Wit en Jens Odgaard het gewenste bloed. Koud in het veld was het Dani de Wit die zijn faam waarmaakte. Op de juiste plek op het juiste moment. Een schotpoging van Alexandre Penetra werd middels de hak door de nummer 10 gepromoveerd tot doelpunt. Een sportieve revanche van de invaller op zijn coach die hem de laatste weken op de bank hield. Het bleek de juiste impuls voor AZ.

Ook de andere invaller liet zich gelden. Een strakke voorzet van Odgaard na 80 minuten gespeeld te hebben belandde voor de voeten van de bedrijvige linksback Møller Wolfe, die zijn eerste treffer in de Eredivisie liet aantekenen. AZ’s derde treffer was direct ook de beslissing in dit duel ware het niet dat Pavlidis in blessuretijd nog een sublieme toegift voor de aanwezige toeschouwers had. Een fantastische lob bezorgde de Griek zijn achttiende doelpunt in vijftien duels. Almere gaf zich gewonnen en verloor daarmee voor de derde keer op rij. Voor de gasten wacht volgende week de degradatiekraker in eigen huis tegen Vitesse.

AZ neemt met deze overwinning de derde plek van FC Twente over, op doelsaldo weliswaar. Daarmee behoudt het ook de aansluiting met Feyenoord op plek twee. AZ wacht nu het belangrijke Europese onderonsje met Legia Warschau, waarna in het weekend PSV op bezoek komt.