Parrott legt lat voor zichzelf hoog: 'Wil doen wat Giménez, De Jong en Pavlidis deden'

is de nieuwe spits van AZ en is zeer ambitieus. In een interview met De Telegraaf laat hij weten dat hij in de buurt wil komen van het doelpuntenaantal van de vertrokken (29 in de competitie, waarvan één penalty).

Afgelopen seizoen liet de Ier Parrott al zien belangrijk te kunnen zijn voor een club in de onderste regionen van de Eredivisie. Voor Excelsior scoorde hij tien competitiedoelpunten, daar zaten geen strafschoppen bij. Nu, als spits van AZ, wil de 22-jarige nummer 9 een volgende stap maken. Voor hem betekent dat een hele hoop meer doelpunten maken. Zijn eerste doelpunt heeft hij al gemaakt voor AZ: de openingstreffer in het oefenduel tegen KV Kortrijk op 21 juli.

"Vorig seizoen heb ik het duel tussen Pavlidis, De Jong en Giménez net als iedereen van een afstandje bekeken. Ze waren de beste schutters van de competitie. Ik wil daar nu ook tussen staan. Daarvoor ben ik hier gekomen. Ik wil mezelf geen druk opleggen, maar als ik goed speel en het team help, hoop ik dat het lukt." De Jong eindigde net als Pavlidis op 29 doelpunten, terwijl de Feyenoord-spits op 23 goals bleef steken.

Verder kijkt de jonge Parrott nog even terug op zijn carrièreverloop tot dusver. "Het was voor mij belangrijk om naar Nederland te gaan. Ik was het gewend om in Ierland en Engeland te voetballen. Het werd tijd voor een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur. Ik denk dat AZ een goede plek is waar spelers de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ik heb lang bij Tottenham rondgelopen, maar het was de hoogste time to move on.” Of hij een terugkeer bij Tottenham ambieert ? "Misschien, je weet nooit hoe het loopt in het voetbal."

