Jeroen Zoet staat voor terugkeer in Eredivisie: 'serieuze' gesprekken, mogelijk rol als tweede keeper

keert mogelijk tóch terug in de Eredivisie. De 33-jarige doelman is na zijn vertrek bij het Italiaanse Spezia transfervrij, werd al in verband gebracht met FC Groningen en PSV en nu is ook AZ een optie. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans. Zoet is in beeld als vervanger van de vertrokken Mathew Ryan.

Ryan streek begin 2023 neer bij AZ, dat hem voor een paar ton overnam van FC Kopenhagen. De Australiër trok anderhalf jaar later de deur van het AFAS Stadion alweer achter zich dicht. AZ trok nog geen vervanger aan, maar daar zou in de persoon van Zoet dus verandering in kunnen komen. Volgens het Algemeen Dagblad is hij één van de kandidaten om de nieuwe keeper van AZ te worden. “De 33-jarige doelman die de afgelopen jaren in Italië speelde bij Spezia is transfervrij en vult dan de plek in van Ryan. De Australiër stond de laatste anderhalf jaar onder de lat bij AZ als eerste doelman maar kwam er met de Alkmaarders niet uit wat betreft de voorwaarden van zijn nieuwe contract”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Zoet verruilde PSV in het najaar van 2020 voor Spezia, nadat hij in de tweede helft van het seizoen 2019/20 al was verhuurd aan FC Utrecht. Zoet stond slechts 49 keer onder de lat bij Spezia. Hij is na bijna vier jaar transfervrij vertrokken en staat dus voor een terugkeer in de Eredivisie. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week al dat Zoet ook in beeld is bij PSV, maar bij zijn oude club zou hij dan genoegen moeten nemen met een reserverol. Bij AZ lijkt hij een serieuze kandidaat om de nieuwe eerste doelman te worden, al zou dat ook nog moeten blijken. “De club heeft veel vertrouwen in jeugdexponent Rome Jayden Owusu-Oduro die als twintigjarige doelman al de nodige speelminuten maakte afgelopen seizoen”, zo leest het.

Zoet bewaart in elk geval goede herinneringen aan de Eredivisie. Hij werd met PSV drie keer kampioen van Nederland en won tevens tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Zoet groeide als doelman van PSV ook uit tot international. Hij debuteerde op 10 oktober 2015 onder bondscoach Danny Blind in Oranje. Zoet keepte elf interlands, waarvan zijn laatste op 31 mei 2018. De Veendammer zat op 19 november 2019 voor het laatst bij de selectie van het Nederlands elftal.

Update 10.57 uur: ‘Gesprekken zijn serieus’

Volgens Voetbal International vinden er momenteel ‘serieuze’ gesprekken plaats tussen AZ en Zoet. Het weekblad weet ook te melden dat de routinier in Alkmaar mogelijk in beeld is als tweede keeper. “AZ geeft het vertrouwen aan Owusu-Oduro, die in de voorbereiding mag laten zien dat hij klaar is voor het grote werk. Mocht dat tegenvallen, dan zou AZ alsnog de markt op kunnen gaan voor een nieuwe keeper, maar met het aantrekken van Zoet is dat afgekaart”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot transfernieuws zorgt voor woede bij Ajax-fans

Enkele fans van Ajax op X vinden dat de clubleiding een grote blunder heeft begaan.