Oude bekende staat ervoor open om tweede keeper te worden bij PSV

staat mogelijk voor een terugkeer bij PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Als de doelman terugkomt naar Eindhoven, zal dat wel als tweede keuze onder de lat zijn. Daar zou hij zelf voor openstaan.

Zoet doorliep de jeugdopleiding van PSV en stond tot de zomer van 2020 onder contract bij de regerend landskampioen. Na een tweejarige verhuurperiode aan RKC Waalwijk werd hij uiteindelijk eerste doelman in het Philips Stadion. Namens de Eindhovenaren kwam hij 260 duels in actie, waarin hij 264 tegentreffers kreeg en 102 keer zijn doel schoonhield.

In 2020 kwam er een einde aan het huwelijk tussen Zoet en PSV, toen de doelman voor een bedrag van 1,5 miljoen euro de overstap maakte naar het Italiaanse Spezia. Daar vertrok hij deze zomer nadat zijn contract afliep. Inmiddels is Zoet in beeld om tweede keeper te worden bij PSV. Volgens de krant wil Joël Drommel namelijk meer gaan spelen of vertrekken, dus bij een goed bod willen de Eindhovenaren de doelman van de hand doen. Zoet zou openstaan voor een terugkeer in Eindhoven en begrijpt dat dit niet als eerste doelman zal zijn.

Overigens zal PSV zeer waarschijnlijk ook op zoek moeten naar een nieuwe eerste doelman. Walter Benítez staat namelijk voor een overstap naar Atlético Madrid, waar eerste doelman Jan Oblak na jaren mag vertrekken. PSV zou naar verluidt een bedrag van acht tot tien miljoen euro verlangen voor de sluitpost, die nog over een contract voor één seizoen beschikt.

