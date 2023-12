Dani de Wit neemt geen blad voor de mond en uit publiekelijk onvrede over Pascal Jansen

is niet blij met de manier waarop er bij AZ met hem wordt omgegaan. De middenvelder was tot voor kort basisspeler bij de Alkmaarders, maar is zijn basisplek verloren. De Wit had op veel meer krediet gerekend en is niet blij met de uitleg van trainer Pascal Jansen over zijn reserverol.

De oud-speler van Ajax wordt verweten creativiteit te missen, waardoor De Wit de laatste weken op de bank werd gezet door trainer Jansen, die besloot om Sven Mijnans de kans te geven als aanvallende middenvelder. Tegen FC Utrecht was het Djordje Mihailovic die werd opgesteld als nummer tien, wat laat zien dat Jansen op zoek is naar zijn ideale aanvallende middenvelder. De Wit lijkt voorlopig weinig kans te maken en zal zich moeten aanpassen aan een reserverol, waar hij na ruim vier seizoen gespeeld te hebben bij AZ moeite mee heeft.

Artikel gaat verder onder video

"Als ik tweede of derde keus blijf, dan moet ik gaan nadenken wat ik moet gaan doen", zegt de 25-jarige voetballer in gesprek met De Telegraaf. "Ik vind het gewoon heel erg jammer. Ik had op veel meer krediet gerekend. Voor alles wat ik de laatste jaren voor AZ heb betekend", aldus De Wit, die zich ook niet kan vinden in het 'goedkope excuus' van zijn trainer: "Ik ben al vierenhalfjaar niet de meest creatieve speler, maar ik heb wel andere kwaliteiten. En die heb ik al vaak genoeg laten zien. Soms heb je niet alleen maar creativiteit nodig, dat zag je ook vandaag. Zeg dan nog liever: ik kies voor iemand anders. Punt", besluit De Wit.

Duidelijk is dat De Wit grote moeite heeft met zijn nieuwe rol bij AZ en het nog maar de vraag is of hij nog lang actief is in het AFAS Stadion, waar hij onder de supporters van AZ wél erg geliefd is. Het contract van De Wit loopt na dit seizoen af en contractverlenging lijkt momenteel niet aan de orde.