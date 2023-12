Hans Kraay geeft transfertip: 'Gratis en voor niets, dus als je kijkt...'

Hans Kraay junior ziet in een gedroomde aanwinst voor FC Utrecht. De aanvallende middenvelder van AZ heeft een contract tot medio 2024 en is na dit seizoen dus transfervrij op te halen, indien zijn verbintenis niet wordt verlengd in Alkmaar.

De Wit was dit seizoen een vaste basisklant bij AZ, totdat hij op 26 november tegen FC Volendam (3-0 zege) op de bank moest plaatsnemen. Daarna zat hij ook op de bank tegen Zrinjski Mostar (1-0 zege), FC Utrecht (1-1) en Almere City (4-1), waardoor ruimte ontstond voor Tiago Dantas in de basis. Tegen Almere was De Wit zaterdagavond als invaller echter goud waard, door de belangrijke 2-1 te maken. Kraay junior genoot van het interview dat De Wit na afloop van die wedstrijd gaf.

“Teleurgestelde voetballers en voetballers die gepasseerd zijn, lopen altijd achter de rug van een trainer te terpentijnzeiken. Zo van: 'Die trainer, die gek, die snapt er niks van'. En teleurgestelde spelers douchen ook samen en staan dan in een hoekje: 'Snap jij dat nou, dat ik niet speel?’ Maar deze jongen loopt niet te zeiken en kijkt in de spiegel”, merkt de analist op bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

De Wit toonde zich ‘zeer zelfkritisch’, zag Kraay. “Hij had zoiets van 'ja, deze trainer zal ook wel de beste nummer 10 opstellen'. Ik vind het zó verfrissend en ik had dit eigenlijk ook als tip voor Jordy Zuidam (technisch directeur van FC Utrecht, red.). Want De Wit is transfervrij aan het einde van het seizoen. Dit is nou de ultieme nummer 10 voor FC Utrecht. Die hebben zó slecht ingekocht. Ze lijken allemaal op elkaar, die spelers daar. En dezelfde buitenspelers allemaal. Dus gratis en voor niks, Jordy. Als je kijkt, Dani de Wit is een echte Utrecht-nummer 10.”